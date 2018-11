Още снимки: test Bank of England търси учен или математик за новите 50 паунда Учен или математик ще се появи на следващата британска банкнота от 50 паунда, съобщи управителят на Bank of England Марк Карни, приканвайки обществеността на Острова да направи своите предложения през следващите 6 седмици.



Банкнотата от 50 паунда е тази с най-високия номинал в обращение, а британците рядко я използват в ежедневните си разплащания, тъй като предпочитат да плащат по-скъпите си покупки с кредитни и дебитни карти.



На настоящата банкнота са изобразени инженер Джеймс Уот и неговия бизнес партньор Матю Бултън, които разработват и пускат на пазара парния двигател в края на 18 век, пише Reuters.



"Радвам се, че новата банкнота от 50 лири ще отбележи приноса на Великобритания за науката. Има изобилие от хора, чиято работа оформи начина, по който мислим за света", заяви Карни по време на събитие в Лондонския научен музей.



При неговото ръководство Английската централна банка въведе пластмасови или "полимерни" банкноти, които са обичайни в родната му Канада. Първата подобна британска банкнота с номинал от 5 лири, изобразяваща легендарния политик и лидер на страната през Втората световна война Уинстън Чърчил, влезе в обращение през септември 2016 г.



Правителството съобщи миналия месец, че новите 50 лири също ще бъдат полимерни, за да са по-трайни и по-трудни за фалшифициране, отколкото хартиените пари. В момента има 330 млн. банкноти от 50 паунда в обращение, като общата им стойност е 16.5 млрд. паунда.



Някои вегетариански и религиозни групи се противопоставиха на полимерните банкноти, тъй като в производството им се използват следи от животински мазнини.



