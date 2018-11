Още снимки: test The Times и The Sun откриват технологичен център в България След като в края на май т.г. уважаваното британско финансово издание Financial Times съобщи, че ще разкрие технологичен център в България, днес става ясно, че още медии от Острова ще последват тази стъпка.



Британското подразделение на щатския медиен гигант News Corp, коeто стои зад издания като The Times, The Sun и The Sunday Times, стартира партньорство с родната Questers за изграждане на софтуерни екипи в България, които ще имат стратегическа роля в дигиталната трансформация на медиите.



Технологичният отдел на News UK предприема грандиозен проект по обновяване на използваните от групата технологии. Основната му цел е да изгради нова гъвкава и ефективна дигитална платформа, която да подпомага работата на редактори и журналисти и да отговаря на изискванията на читателите.



Целта на сътрудничеството с Questers е бързото създаване и разрастване на напълно интегриран с News UK технологичен отдел, който да ускори процеса по дигитална трансформация на компанията.



Българската компания бе избранa за стратегически партньор в резултат на доказания си многогодишен опит в създаването, управлението и интегрирането на големи високоефективни екипи за международни компании в технологичния си парк в София, сред които Accenture и Ocado Technology.



"Questers се доказа като водещия акселератор за стратегическо разширяване на технологичен капацитет в региона, създавайки вълнуващи нови възможности за софтуерни инженери. Присъствието на България на световната IT карта е резултат на многогодишни усилия на всички от индустрията за развитие на таланта тук и изграждане на високопродуктивна и глобално свързана екосистема", заяви Александър Дрангажов, изпълнителен директор на компанията.



News UK води началото си от преди повече от 200 години с появата на The Times - едно от световните емблематични издания. "Развълнувани сме да работим с Questers за бързото разрастване на нашите дигитални екипи в България. Имаме големи амбиции да променим процесите си по създаване, тестване и предоставяне на изключителни дигитални продукти и услуги за нашите потребители чрез революционни технологии" сподели Пол Уилсън, Програмен и портфолио директор на News UK.



Технологичният център ще разкрие още нови работни места, а Questers вече търси квалифицирани кадри./money.bg

След като в края на май т.г. уважаваното британско финансово издание Financial Times съобщи, че ще разкрие технологичен център в България, днес става ясно, че още медии от Острова ще последват тази стъпка.Британското подразделение на щатския медиен гигант News Corp, коeто стои зад издания като The Times, The Sun и The Sunday Times, стартира партньорство с родната Questers за изграждане на софтуерни екипи в България, които ще имат стратегическа роля в дигиталната трансформация на медиите.Технологичният отдел на News UK предприема грандиозен проект по обновяване на използваните от групата технологии. Основната му цел е да изгради нова гъвкава и ефективна дигитална платформа, която да подпомага работата на редактори и журналисти и да отговаря на изискванията на читателите.Целта на сътрудничеството с Questers е бързото създаване и разрастване на напълно интегриран с News UK технологичен отдел, който да ускори процеса по дигитална трансформация на компанията.Българската компания бе избранa за стратегически партньор в резултат на доказания си многогодишен опит в създаването, управлението и интегрирането на големи високоефективни екипи за международни компании в технологичния си парк в София, сред които Accenture и Ocado Technology."Questers се доказа като водещия акселератор за стратегическо разширяване на технологичен капацитет в региона, създавайки вълнуващи нови възможности за софтуерни инженери. Присъствието на България на световната IT карта е резултат на многогодишни усилия на всички от индустрията за развитие на таланта тук и изграждане на високопродуктивна и глобално свързана екосистема", заяви Александър Дрангажов, изпълнителен директор на компанията.News UK води началото си от преди повече от 200 години с появата на The Times - едно от световните емблематични издания. "Развълнувани сме да работим с Questers за бързото разрастване на нашите дигитални екипи в България. Имаме големи амбиции да променим процесите си по създаване, тестване и предоставяне на изключителни дигитални продукти и услуги за нашите потребители чрез революционни технологии" сподели Пол Уилсън, Програмен и портфолио директор на News UK.Технологичният център ще разкрие още нови работни места, а Questers вече търси квалифицирани кадри./money.bg Днес+ Запази и Сподели