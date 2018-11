Още снимки: test Надал изпуска лидерството Рафа Надал напуска турнира Masters в Париж след контузия. Това означава, че Новак Джокович, 31 г.ще го замени на първата позиция в ранглистата при мъжете и това ще стане в понеделник.



Сърбинът ще поведе в ранглистата за първи път в последните две години, като през 2016 г бе изместен от британеца Анди Мъри. По-рано през седмицата третият в ранглистата Роджър Федерер се класира сред 16-те на турнира без да играе поради неявяване на Милош Раонич.



Джокович е носител на 14 титли от Grand Slam и стартира годината като 21-ви при мъжете на Wimbledon и ще стане първият играч извън Топ-20, който става №1 в рамките на един сезон след 2000 г. Тогава подобен феномен записа руснакът Марат Сафин.



Надал, 32 г се завърна на корта след близо двумесечна пауза поради проблеми в коляното, който го отказаха на полуфинала на his US Open.



