Стефан Апостолов ще ръководи Локо Пд - ЦСКА
01.11.2018 12.45
Съдийската комисия към БФС назначи Стефан Апостолов за главен арбитър на двубоя от XIV кръг на Първа лига между Локомотив (Пловдив) и ЦСКА. Срещата ще се играе в събота (3 ноември) от 15:00 часа на стадион "Локомотив".
Асистенти на Апостолов ще бъдат Драгомир Милев и Андрей Николов, а за четвърти рефер беше определен Мустафа Шефкет. Съдийски наблюдател на мача ще бъде Мартин Богдев.
Ето и всички наряди за двубоите от XIV кръг на Първа лига:
3 ноември, събота 12:30 ч.
ОФК Дунав 2010 - ФК Витоша
ГС: Волен Чинков АС1: Мартин Венев АС2: Мирослав Иванов
4-ТИ: Петър Костадинов
СН: Радан Мирянов
3 ноември, събота 15:00 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ПФК ЦСКА-София
ГС: Стефан Апостолов АС1: Драгомир Милев АС2: Андрей Николов
4-ТИ: Мустафа Шефкет
СН: Мартин Богдев
3 ноември, събота 17:15 ч.
ПФК Септември - ФК Верея
ГС: Георги Кабаков АС1: Мартин Маргаритов АС2: Диян Вълков
4-ТИ: Радослав Гидженов
СН: Ичко Лозев
4 ноември, неделя 12:30 ч.
ПОФК Ботев Враца - ПФК Черно море
ГС: Станислав Тодоров АС1: Георги Дойнов АС2: Милен Арабаджиев
4-ТИ: Красимир Кръстев
СН: Кирил Йорданов
4 ноември, неделя 15:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Ботев
ГС: Никола Попов АС1: Иво Колев АС2: Георги Тодоров
4-ТИ: Георги Николов
СН: Евгени Геров
4 ноември, неделя 17:30 ч.
ФК Етър - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Николай Колев АС1: Веселин Мишев АС2: Петър Джугански
4-ТИ: Петър Кузев
СН: Димитър Костов
5 ноември, понеделник 17:30 ч.
ПФК Берое - ПФК Славия 1913
ГС: Драгомир Драганов АС1: Станимир Илков АС2: Красимир Атанасов
4-ТИ: Иван Пенчев
СН: Константин Писков. /БГНЕС
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