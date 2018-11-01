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Стефан Апостолов ще ръководи Локо Пд - ЦСКА

01.11.2018 12.45

Съдийската комисия към БФС назначи Стефан Апостолов за главен арбитър на двубоя от XIV кръг на Първа лига между Локомотив (Пловдив) и ЦСКА. Срещата ще се играе в събота (3 ноември) от 15:00 часа на стадион "Локомотив".

Асистенти на Апостолов ще бъдат Драгомир Милев и Андрей Николов, а за четвърти рефер беше определен Мустафа Шефкет. Съдийски наблюдател на мача ще бъде Мартин Богдев.

Ето и всички наряди за двубоите от XIV кръг на Първа лига:

3 ноември, събота 12:30 ч.

ОФК Дунав 2010 - ФК Витоша

ГС: Волен Чинков АС1: Мартин Венев АС2: Мирослав Иванов

4-ТИ: Петър Костадинов

СН: Радан Мирянов

3 ноември, събота 15:00 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ПФК ЦСКА-София

ГС: Стефан Апостолов АС1: Драгомир Милев АС2: Андрей Николов

4-ТИ: Мустафа Шефкет

СН: Мартин Богдев

3 ноември, събота 17:15 ч.

ПФК Септември - ФК Верея

ГС: Георги Кабаков АС1: Мартин Маргаритов АС2: Диян Вълков

4-ТИ: Радослав Гидженов

СН: Ичко Лозев

4 ноември, неделя 12:30 ч.

ПОФК Ботев Враца - ПФК Черно море

ГС: Станислав Тодоров АС1: Георги Дойнов АС2: Милен Арабаджиев

4-ТИ: Красимир Кръстев

СН: Кирил Йорданов

4 ноември, неделя 15:00 ч.

ПФК Левски - ПФК Ботев

ГС: Никола Попов АС1: Иво Колев АС2: Георги Тодоров

4-ТИ: Георги Николов

СН: Евгени Геров

4 ноември, неделя 17:30 ч.

ФК Етър - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Николай Колев АС1: Веселин Мишев АС2: Петър Джугански

4-ТИ: Петър Кузев

СН: Димитър Костов

5 ноември, понеделник 17:30 ч.

ПФК Берое - ПФК Славия 1913

ГС: Драгомир Драганов АС1: Станимир Илков АС2: Красимир Атанасов

4-ТИ: Иван Пенчев

СН: Константин Писков. /БГНЕС

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