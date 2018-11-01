Още снимки: test Стефан Апостолов ще ръководи Локо Пд - ЦСКА Съдийската комисия към БФС назначи Стефан Апостолов за главен арбитър на двубоя от XIV кръг на Първа лига между Локомотив (Пловдив) и ЦСКА. Срещата ще се играе в събота (3 ноември) от 15:00 часа на стадион "Локомотив".



Асистенти на Апостолов ще бъдат Драгомир Милев и Андрей Николов, а за четвърти рефер беше определен Мустафа Шефкет. Съдийски наблюдател на мача ще бъде Мартин Богдев.



Ето и всички наряди за двубоите от XIV кръг на Първа лига:



3 ноември, събота 12:30 ч.



ОФК Дунав 2010 - ФК Витоша



ГС: Волен Чинков АС1: Мартин Венев АС2: Мирослав Иванов



4-ТИ: Петър Костадинов



СН: Радан Мирянов



3 ноември, събота 15:00 ч.



ПФК Локомотив 1926 - ПФК ЦСКА-София



ГС: Стефан Апостолов АС1: Драгомир Милев АС2: Андрей Николов



4-ТИ: Мустафа Шефкет



СН: Мартин Богдев



3 ноември, събота 17:15 ч.



ПФК Септември - ФК Верея



ГС: Георги Кабаков АС1: Мартин Маргаритов АС2: Диян Вълков



4-ТИ: Радослав Гидженов



СН: Ичко Лозев



4 ноември, неделя 12:30 ч.



ПОФК Ботев Враца - ПФК Черно море



ГС: Станислав Тодоров АС1: Георги Дойнов АС2: Милен Арабаджиев



4-ТИ: Красимир Кръстев



СН: Кирил Йорданов



4 ноември, неделя 15:00 ч.



ПФК Левски - ПФК Ботев



ГС: Никола Попов АС1: Иво Колев АС2: Георги Тодоров



4-ТИ: Георги Николов



СН: Евгени Геров



4 ноември, неделя 17:30 ч.



ФК Етър - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Николай Колев АС1: Веселин Мишев АС2: Петър Джугански



4-ТИ: Петър Кузев



СН: Димитър Костов



5 ноември, понеделник 17:30 ч.



ПФК Берое - ПФК Славия 1913



ГС: Драгомир Драганов АС1: Станимир Илков АС2: Красимир Атанасов



4-ТИ: Иван Пенчев



СН: Константин Писков. /БГНЕС



Съдийската комисия към БФС назначи Стефан Апостолов за главен арбитър на двубоя от XIV кръг на Първа лига между Локомотив (Пловдив) и ЦСКА. Срещата ще се играе в събота (3 ноември) от 15:00 часа на стадион "Локомотив".Асистенти на Апостолов ще бъдат Драгомир Милев и Андрей Николов, а за четвърти рефер беше определен Мустафа Шефкет. Съдийски наблюдател на мача ще бъде Мартин Богдев.Ето и всички наряди за двубоите от XIV кръг на Първа лига:3 ноември, събота 12:30 ч.ОФК Дунав 2010 - ФК ВитошаГС: Волен Чинков АС1: Мартин Венев АС2: Мирослав Иванов4-ТИ: Петър КостадиновСН: Радан Мирянов3 ноември, събота 15:00 ч.ПФК Локомотив 1926 - ПФК ЦСКА-СофияГС: Стефан Апостолов АС1: Драгомир Милев АС2: Андрей Николов4-ТИ: Мустафа ШефкетСН: Мартин Богдев3 ноември, събота 17:15 ч.ПФК Септември - ФК ВереяГС: Георги Кабаков АС1: Мартин Маргаритов АС2: Диян Вълков4-ТИ: Радослав ГидженовСН: Ичко Лозев4 ноември, неделя 12:30 ч.ПОФК Ботев Враца - ПФК Черно мореГС: Станислав Тодоров АС1: Георги Дойнов АС2: Милен Арабаджиев4-ТИ: Красимир КръстевСН: Кирил Йорданов4 ноември, неделя 15:00 ч.ПФК Левски - ПФК БотевГС: Никола Попов АС1: Иво Колев АС2: Георги Тодоров4-ТИ: Георги НиколовСН: Евгени Геров4 ноември, неделя 17:30 ч.ФК Етър - ПФК Лудогорец 1945ГС: Николай Колев АС1: Веселин Мишев АС2: Петър Джугански4-ТИ: Петър КузевСН: Димитър Костов5 ноември, понеделник 17:30 ч.ПФК Берое - ПФК Славия 1913ГС: Драгомир Драганов АС1: Станимир Илков АС2: Красимир Атанасов4-ТИ: Иван ПенчевСН: Константин Писков. /БГНЕС Днес+ Запази и Сподели



