Още снимки: test Над 100 журналисти са убити от началото на 2018 г. Над 100 журналисти и служители в медии са убити в 36 страни по света от началото на 2018 г. Това съобщи в Женева неправителствената организация Press Emblem Campaign. Тя призова международната общност за незабавно разследване на убийствата и за изправяне на отговорните за тях пред правосъдието.



„За 10 месеца на тази година броят на журналистите вече надхвърли данните за миналата година. От януари 106 журналисти и служители в медиите са убити в 36 държави“, отбеляза организацията, припомняйки, че през цялата 2017 г. са регистрирани общо 99 подобни убийства. Първите три страни в негативната класация по броя на жертвите през тази година са Афганистан /17/, Мексико /15/ и Йемен /8/.



Обявяването на данните е във връзка с 2 ноември, когато се чества Международният ден за прекратяването на безнаказаността за престъпления срещу журналисти. Генералният секретар на Press Emblem Campaign Блез Лампан заяви, че „борбата с безнаказаността се намира в центъра на борбата за правата на човека“. „Националните механизми не са достатъчни, необходими са международни механизми за разследване“, констатира той.



Press Emblem Campaign смятат, че убийството на саудитския журналист Джамал Хашоги в началото на този месец в Истанбул е свидетелство за „тревожното увеличаване на престъпленията, насочени срещу журналистите в света“.



Press Emblem Campaign е създадена през 2004 г. и има консултативен статут към ООН. В статистиката, която тя води, са отразени случаите на убийства на журналисти при изпълнение на професионалните им задължения. Източник на информация са съобщенията на пресата, ООН и неправителствените организации. /ТАСС



Над 100 журналисти и служители в медии са убити в 36 страни по света от началото на 2018 г. Това съобщи в Женева неправителствената организация Press Emblem Campaign. Тя призова международната общност за незабавно разследване на убийствата и за изправяне на отговорните за тях пред правосъдието.„За 10 месеца на тази година броят на журналистите вече надхвърли данните за миналата година. От януари 106 журналисти и служители в медиите са убити в 36 държави“, отбеляза организацията, припомняйки, че през цялата 2017 г. са регистрирани общо 99 подобни убийства. Първите три страни в негативната класация по броя на жертвите през тази година са Афганистан /17/, Мексико /15/ и Йемен /8/.Обявяването на данните е във връзка с 2 ноември, когато се чества Международният ден за прекратяването на безнаказаността за престъпления срещу журналисти. Генералният секретар на Press Emblem Campaign Блез Лампан заяви, че „борбата с безнаказаността се намира в центъра на борбата за правата на човека“. „Националните механизми не са достатъчни, необходими са международни механизми за разследване“, констатира той.Press Emblem Campaign смятат, че убийството на саудитския журналист Джамал Хашоги в началото на този месец в Истанбул е свидетелство за „тревожното увеличаване на престъпленията, насочени срещу журналистите в света“.Press Emblem Campaign е създадена през 2004 г. и има консултативен статут към ООН. В статистиката, която тя води, са отразени случаите на убийства на журналисти при изпълнение на професионалните им задължения. Източник на информация са съобщенията на пресата, ООН и неправителствените организации. /ТАСС Днес+ Запази и Сподели