Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Париж

07:30 Film Plus: Пряко: Тенис: 2018 WTA Elite Trophy, Джухай

08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

08:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Левски, осминафинален мач за Купата на България, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

09:15 BNT 3: Футбол: Холандия - Германия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

10:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Спортинг Лисабон - Арсенал

10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Славия, осминафинален мач за Купата на България, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение

12:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2018-19), 10-и епизод, повторение

12:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Олимпик Марсилия - Лацио

12:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Париж

12:05 Nova Sport: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от четвърти кръг за Карабао къп, повторение

14:00 Nova Sport: Футбол: Хановер - Волфсбург, мач от втори кръг за Купата на Германия, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСВ Айндховен - Тотнъм

14:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Париж

15:30 BNT 3: Футбол: Испания - Англия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

16:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, плейофи

16:00 Nova Sport: Футбол: Челси - Дарби Каунти, мач от четвърти кръг за Карабао къп, повторение

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Барселона - Интер

16:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Париж

16:30 Film Plus: Футбол: Севиля - Уеска (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

17:25 BNT 3: Футбол: Челси - БАТЕ Борисов - среща от турнира "Лига Европа"

18:00 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Наполи

18:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Париж

18:05 Nova Sport: Футбол: Кьолн - Шалке 04, мач от втори кръг за Купата на Германия, повторение

18:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 16-и епизод

18:30 Film Plus: Тенис: 2018 WTA Elite Trophy, Джухай (повторение)

19:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Ботев Пловдив, осминафинален мач за Купата на България, директно

20:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Париж

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, плейофи

21:15 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Кристъл Палас, мач от четвърти кръг за Карабао къп, запис

21:30 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 16-и епизод, директно

21:30 Film Plus: Футбол: Атлетик /Б/ - Валенсия (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

21:45 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Фулъм, мач от четвърти кръг за Карабао къп, директно

22:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Париж

22:30 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 14-и епизод, директно

23:00 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи

23:00 Nova Sport: Футбол: Борусия Дортмунд - Унион Берлин, мач от втори кръг за Купата на Германия, повторение

23:30 Film Plus: Тенис: Стафанос Циципас - Фабио Фонини (Intrum Stockholm Open, Стокхолм; ATP WORLD TOUR 250 - I полуфинал, повторение) /bukmeikar.com



