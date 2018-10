Още снимки: test Адел - най-богатата британска знаменитост за 2018 г. За поредна година Адел е обявена за най-богатата британска знаменитост до 30-годишна възраст за 2018 г., пише Bauer Media. Певицата измести One Direction от върха още през 2016 г. и оттогава неизменно е начело на класацията.



Според сайта, за последните няколко години Адел е увеличила богатството си от 132 на 147.5 млн. британски лири. А ръстът е и въпреки почивката, която тя си взе след края на миналогодишното турне.



Второто място тази година е за Ед Шийрън, който измести актьора Даниъл Радклиф. Шийрън вече има 94 млн. паунда, а Радклиф - 87 милиона.



Десетте най-богати британски знаменитости на възраст до 30 години:



Адел, 30 г. - 147 млн. паунда

Ед Шийрън, 27 г. - 94 млн. паунда

Даниел Радклиф, 29 г. - 87 млн. паунда

Хари Стайлс, 24 г. - 58 млн. паунда

Ема Уотсън, 28 г. - 55 млн. паунда

Little Mix - 48 млн. паунда

Найъл Хоран (One Direction), 25 г. - 46 млн. паунда

Луи Томлинсън (One Direction), 26 г. - 44 млн. паунда

Лиъм Пейн (One Direction), 25 г. - 43 млн. паунда

