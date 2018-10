Още снимки: test Bon Jovi обявиха дати за европейското им турне през 2019 Bon Jovi продължават концертната обиколка, част от турнето This House Is Not For Sale и през 2019-а година. Турнето започна в началото на 2017-а година и носи името на 14-ия студиен проект в дискографията на бандата, който още с премиерата си стана шестият №1 албум на рок музикантите. “This House Is Not For Sale” дебютира на върха на най-престижната световна класация за албуми Billboard 200, оглави класациите на Австралия и Япония и влезе в Топ 5 в класациите на още 54 страни. Това е втори студиен албум след напускането на китариста Richie Sambora. Richie беше заместен от Phil X, а с албума бе промотиран и басиста Hugh McDonald като официален член на Bon Jovi, независимо, че музикантът свири с групата от 1994г.



Бандата ще гастролира на Стария континент през юни и юли 2019-а година, а ще започне с концерт в Москва на 31-ви май. Най-близката локация до България е румънската столица Букурещ, където групата ще изнесе концерт на 21 юли.



Припомняме, че на 14 април 2018-а година Bon Jovi бяха включени в Залата на славата на рокендрола след безпрецедентен вот от феновете. Те събраха 1 милион 162 хиляди и 146 гласа. На събитието всички членове на бандата, включително фронтменът Jon Bon Jovi и Richie Sambora се събраха, за да приемат въвеждането им в емблематичната Rock and Roll Hall of Fame./radio1.bg



