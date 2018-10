Още снимки: test Алкохол по време на диета - да или не Активно спортуващите хора се стремят да избягват алкохола, а някои - бягат от него като дявол от тамян. Но и едните и другите го правят, за да не повлияе той на строгия им хранителен и тренировъчен режим.



Често обаче се случва такъв въздържател да попадне в компания, в която всеки пие по нещо алкохолно. Тогава ще изглежда смешно да го кара на водичка и натурално сокче, но и този вариант не е изключен, разбира се. От Eat This, Not That! са помислили точно за тези хора и са селектирали три алкохола, с които могат да прегрешат, без това да им се отрази.



Текила



Сега разбираме защо Дуейн Джонсън постоянно се хвали, че разпуска с чаша текила след натоварен ден. Причината тя да е "полезна" се крие в това, че естественият подсладител в агавето, който не се абсорбира от организма.



Това не увеличава кръвната ни захар - нещо, което захарта и изкуствените подсладители правят.



Червено вино



Според учени от щатския университет в Орегон, някои сортове на червеното грозде (пино ноар например) съдържат елагинова киселина - химична съставка, която забавя натрупването на мастни клетки и предотвратява образуването на нови.



Водка



Коварна е, но само, ако прекалим. Можем да си позволим няколко шота водка със сол и лимон, защото подобрява кръвообращението. Полезна има и за сърцето, но пак казваме - с отговорна консумация, което важи и за всички видове алкохол. /lifestyle.bg