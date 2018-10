Още снимки: test Red Hydrogen One, холограмният екран и черната магия На 2 ноември първият по рода си телефон с холограмен дисплей ще влезе в продажба, а ето какви са отзивите от първите тестови бройки.



Дълго преди официалното представяне на Red Hydrogen One всички в технологичните среди тръпнеха в очакване да видят как би изглеждал смартфон с подобен дисплей и дали изобщо е възможно внедряването на подобна технология в толкова малко устройство.



Мненията за момента изглеждат доста поляризирани - някои са напълно шокирани от екрана и го оприличават на "черна магия", докато други са на мнение, че опитът за иновативна технология от Red e бил не толкова успешен.



Колегите от The Verge оприличават екрана на онези 3D картички и картинки, които плавно сменят формата си, когато местим гледната си точка. Те твърдят, че холограмата не изглежда чак толкова реалистична и по-скоро кара екрана да изглежда замъглен.



Хората от CNET и Gizmodo oбаче са напълно втрещени от реалистичните изображения в дисплея на Hydrogen One, които не могат да бъдат заснети от видео камера, а могат само да бъдат видени, ако сами ползваме телефона.



Според тях технологията на Red представлява сериозна стъпка към създаване на екрани от следващо поколение.



Видео заснемането в холограмен режим е нещо, което всички коментатори виждат като голям бонус, тъй като дълбочината на кадрите изглежда осезаемо по-реалистична от тази на други водещи модели.



В същото време двойната камера на гърба на Hydrogen One може да бъде ъпгрейдната с приставки за филмово заснемане от Red.



Red са известни с изключително качественото си оборудване за видео заснемане, което се ползва и в Холивуд, и това е едно от основните предимства на иновативния телефон.



Телефонът ще влезе в продажба само след няколко дни, а цената му ще е 1295 долара - по-висока от флагманите на Samsung, Apple и Huawei. /lifestyle.bg