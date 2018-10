Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

09:15 BNT 3: Футбол: България - Кипър - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

10:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Милан - Бетис

10:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Царско село, мач от Втора професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Челси, мач от английската Висша лига, повторение

12:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Рейнджърс - Спартак М

12:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Париж

12:05 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип, повторение

13:00 Film Plus: Пряко: Тенис: 2018 WTA Elite Trophy, Джухай - Откриваща церемония

13:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение

13:30 Film Plus: Пряко: Тенис: 2018 WTA Elite Trophy, Джухай

14:00 Nova Sport: Футбол: Бордо - Ница, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Брюж - Монако

14:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Париж

14:25 BNT 3: Баскетбол: Балкан - Левски Лукойл - среща от Националната баскетболна лига

15:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Естудиантес - Баскония, мач от испанската баскетболна лига, повторение

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Цървена Звезда

16:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Париж

16:30 Film Plus: Футбол: Ел Класико: Барселона - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Борусия Дортмунд - Атлетико Мадрид

18:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Париж

18:00 BNT 3: Футбол: Цюрих - Байер Леверкузен - среща от турнира "Лига Европа"

18:05 Nova Sport: Футбол: Болтън Уондърърс - Хъл Сити, мач от Чемпиънип, повторение

18:30 Film Plus: Тенис: 2018 WTA Elite Trophy, Джухай (повторение)

19:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Витоша, осминафинален мач за Купата на България, директно

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Хановер - Волфсбург, мач от втори кръг за Купата на Германия, директно

20:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Париж

21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:30 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Реал /Сосиедад/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

21:45 Nova Sport: Футбол: Лестър Сити - Саутхямптън, мач от четвърти кръг за Карабао къп, директно

21:45 Diema Sport 2: Футбол: Рьодингхаузен - Байерн Мюнхен, мач от втори кръг за Купата на Германия, директно

22:00 TV+: "Пеле: Кралят на футбола" - документален филм

22:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Париж

22:05 Diema Sport: Футбол: Страсбург - Лил, мач за Купата на Лигата, директно

23:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

23:30 Film Plus: Тенис: Фернандо Вердаско - Матю Ебдън (Intrum Stockholm Open, Стокхолм; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

23:30 BNT 3: Футбол: АЕК Ларнака - Лудогорец - среща от турнира "Лига Европа"

