Още снимки: test Кой американски президент допринесе най-много за исторически високия държавен дълг? Американският дълг достигна рекордното ниво от 21 трилиона долара през март тази година само шест месеца след като мина 20 трилиона долара. Погледнато под различен ъгъл всеки американец дължи общо 64 249 долара.



Това е най-големият дълг, натрупан в историята на Щатите, но този процес е доста дълъг и трябва да бъде наблюдаван хронологично.



Това се опитват да направят от онлайн платформата How Much, които в своя инфографика представят размера на американския дълг, натрупан по време на управлението на различните президенти на страната. Данните са взети от официалната статистика на Федералния резерв.



Изчисленията са изчистени от инфлация, за да бъде направено точно сравнение между данните.



Държавният дълг на САЩ надхвърли $21 трилиона

Най-голямата икономика в света вече дължи над $21 трилиона



Tой може да нарасне с още $1 трилион през следващите 12 месеца



Най-отдолу са представени всички, които са били на този пост между 1789 и 1913 година. За тези години Щатите са успели да натрупат "скромните" на фона на днешните 21 трилиона 2,9 милиарда долара.



Инфографиката показва, че дългът расте стабилно и постоянно през последните 40 години. Преди управлението на Роналд Рейгън той остава твърдо под 1 трилион долара, а общият натрупан такъв е около 750 милиарда долара.



За годините, през които той е президент на Щатите обаче, задълженията нарастват около 3 пъти до 1,86 трилиона долара. Нито един от неговите наследници не успява да намали дълга, а той продължава да се увеличава с нови 1,55 трилиона долара при Джордж Х. У. Буш.



При Бил Клинтън задълженията растат с още 1,40 трилиона долара, а по време на управлението на Джордж Буш ръстът е значителен - с 5,85 трилиона долара между 2002 и 2009 година.



