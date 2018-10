Още снимки: test Директно от The New York Times: Качествената журналистика днес е по-търсена от всякога МАЙКЪЛ СЛАКМАН е международен редактор в The New York Times, бил е шеф на бюрото на вестника в Берлин. Кореспондент в Египет, прави репортажи за всички страни в региона, включително от Иран и Ирак. Ръководи офиса на Newsday в Москва.



- Господин Слакман, има ли някакви специфични нови качества, които трябва да притежават журналистите за да правят вълнуващи и силно въздействащи интервюта?





- Най-важното за едно добро интервю е темата. Ако става въпрос за разговор с жертва на престъпление, например, подходът на журналиста е съвсем различен от този, който трябва да се приложи, когато прави интервю с държавен глава, например. Едното изисква да покажеш съчувствие, а другото – да се подготвиш много добре. Но и двете изискват да си добър слушател.



- Спада или се увеличава авторитетът на журналистическата професия в САЩ и по света?



- Няма съмнение, че качествената журналистика е много търсена – днес, повече от всякога. Това показва, че хората очакват от журналистите да им помогнат да разберат сложния и взаимосвързан свят, в който живеем.



- Какво, според Вас най-много се чете сега? Коя е най-вълнуващата тенденция, която се случва в журналистическата професия?



- Има много вълнуващи нови тенденции в журналистиката. За мен умението да разказваш една история като я покажеш по различен начин и с различен подход е сред най-интересните тенденции. Преди да започнем работа по всяка публикация си задаваме няколко въпроса: Кой е най-добрият начин да се разкаже тази история? Това новина в традиционния смисъл ли е или се отнася за даден бизнес? Какви снимки са ни необходими? Може би този репортаж ще изглежда по-добре в мултимедиен формат? Да го разкажем ли от първо лице? Да добавим ли видео? Новите формати ни позволяват да разказваме истории по най-въздействащия възможен начин.



- Какво стои зад легендарния успех на The New York Times? С каква редакционна политика завоювахте имиджа на един от най-надеждните и уважавани ежедневници в САЩ, а и по света?



- Нашето издание наема журналисти със задълбочена професионална подготовка и знания по съответната тема. Например, когато статията е с правно съдържание, авторите са юристи, при медицинска тематика – лекари, военните отразяват войни, икономистите пишат по икономически теми, статистици – за политическите проучвания, а специалисти със степен MBA отразяват бизнес темите. Репутацията ни се гради на дълбочината и широкия обхват на съдържанието, което предлагаме ден след ден, година след година. Архивите ни съдържат повече от 15 милиона статии от 1851 г. до днес.



- Колко души работят в момента за The New York Times?



- В новинарския отдел работят около 1350 журналисти. От тях, 175 са базирани извън САЩ – това са кореспонденти, редактори, ръководители на местните офиси и друг персонал.





- Бихте ли направили връзка между качеството на медиите и финансовото им състояние? На какъв тип публикации залагат най-печелившите медии?



- Успешните медии са тези, които правят журналистика, за която си струва да платиш за достъп. Нашите журналистически репортажи предлагат съдържание от стотици държави.





- Дигиталните технологии пречат или помагат на имиджа на професията журналист? До какво ще доведат все по-големия брой читатели, които искат безплатни новини?



- В нашето издание преминаваме от великата традиция на американския вестник към още по-великата нова тенденция на новинарско издание с глобално покритие. В новинарския ни отдел работят повече визуални журналисти от който и да е от конкурентите ни. Както показва растящата ни база от абонати през последните няколко години, все повече хора са склонни да платят за качествена, базирана на фактите, безпристрастна и независима журналистика. The New York Times в момента има повече от 3 млн. платени абонати на хартия и с дигитален достъп.





Ню Йорк Таймс (наричан още NYT или Таймс) е един от най-уважаваните американски вестници. Основан е на 18 септември 1851 г. Спечелил е 122 награди Пулицър, повече от всяка друга медия. Общият тираж на печатното и онлайн издание на вестника е повече от 3 милиона. Платените онлайн абонати в момента са около 2.2 милиона.







автор: Венцислав Савов



