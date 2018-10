Още снимки: test Спортът по телевизията днес 09:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Виена

09:30 BNT 3: Обзор "Лига Европа"

10:00 BNT 3: Футбол: Челси - БАТЕ Борисов - среща от турнира "Лига Европа"

10:00 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСВ Айндховен - Тотнъм

10:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение

11:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Виена

11:00 Film Plus: Пряко: Тенис: BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур - полуфинали (WTA Finals)

11:50 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Полша - Бразилия - финал

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Цървена звезда

12:05 Nova Sport: Футбол: Ним - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение

12:30 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Витоша, мач от Първа професионална лига, директно

13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 15-и епизод, повторение

14:00 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия - Барселона, мач от испанската баскетболна лига, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Наполи

14:15 BNT 3: Футбол: Цюрих - Байер Леверкузен - среща от турнира "Лига Европа"

14:30 Diema Sport 2: Футбол: Мидълзбро - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип, директно

14:30 Film Plus: Пряко: Тенис: BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур - полуфинали (WTA Finals)

15:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Фрайбург - Мьонхенгладбах

15:00 Diema Sport: Футбол: Берое - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, директно

15:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Виена

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Борусия Дортмунд - Атлетико М

16:05 BNT 3: Футбол: АЕК Ларнака - Лудогорец - среща от турнира "Лига Европа"

16:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Майнц - Байерн Мюнхен, директно

16:45 Film Plus: Тенис: Intrum Stockholm Open, Стокхолм (ATP WORLD TOUR 250 - полуфинали, повторение)

17:00 Nova Sport: Футбол: Болтън Уондърърс - Хъл Сити, мач от Чемпиъншип, директно

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Кардиф Сити, мач от английската Висша лига, директно

17:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Виена

17:30 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно

17:55 BNT 3: Баскетбол: Балкан - Левски Лукойл - среща от Националната баскетболна лига пряко предаване от "Арена Ботевград"

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Барселона - Интер

18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Борусия Дортмунд - Херта

19:30 Nova Sport: Футбол: Лестър Сити - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

19:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Хофенхайм - Щутгарт, директно

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:00 Film Plus: Тенис: Intrum Stockholm Open, Стокхолм (ATP WORLD TOUR 250 - двойки финал, повторение)

21:35 BNT 3: Обзор "Лига Европа"

23:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

