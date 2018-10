Още снимки: test Как Емилия Кларк отпразнува рождения си ден Във вторник, 23 октомври, една от симпатичните ни актриси - Емилия Кларк, имаше рожден ден и стана на 32.



На патерици ще ? пожелаем да излезе крайният победител от осмия и последен сезон на Game of Thrones. Защото самата тя неведнъж е давала да се разбере, че харесва сериала и персонажа си в него.



Ето защо не ни изненадва и тортата, която актрисата е получила за рождения си ден. Да, това, което стои гордо върху нея, е дракон.



Чудим се защо е само един, но предвид размера на тортата разбираме, че място за другите два не е имало. В текста под снимката Емилия Кларк се шегува, че драконите не са за ядене, а само за яздене.



От следващата снимка не разбираме къде точно се намира актрисата, но си личи, че е на топло. Под поста тя пише, че това е бил рожден ден, който няма да забрави скоро.



Нейната добра дружка, преводач и какво ли още не от Game of Thrones - Натали Еманюел, също поздрави Емилия за рождения ? ден. Тя отново подходи с хумор и закачки към сериала и многото имена, които Кларк има в него. /lifestyle.bg Във вторник, 23 октомври, една от симпатичните ни актриси - Емилия Кларк, имаше рожден ден и стана на 32.На патерици ще ? пожелаем да излезе крайният победител от осмия и последен сезон на Game of Thrones. Защото самата тя неведнъж е давала да се разбере, че харесва сериала и персонажа си в него.Ето защо не ни изненадва и тортата, която актрисата е получила за рождения си ден. Да, това, което стои гордо върху нея, е дракон.Чудим се защо е само един, но предвид размера на тортата разбираме, че място за другите два не е имало. В текста под снимката Емилия Кларк се шегува, че драконите не са за ядене, а само за яздене.От следващата снимка не разбираме къде точно се намира актрисата, но си личи, че е на топло. Под поста тя пише, че това е бил рожден ден, който няма да забрави скоро.Нейната добра дружка, преводач и какво ли още не от Game of Thrones - Натали Еманюел, също поздрави Емилия за рождения ? ден. Тя отново подходи с хумор и закачки към сериала и многото имена, които Кларк има в него. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели