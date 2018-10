Още снимки: test Католическата църква със собствена версия на Pokemon Gо Малко повече от две години след старта на Pokemon Go и католическата църква пуска своя собствена версия на сензацията за мобилни игри, която се надява да привлече децата към религията.



JC Go, както ще се казва играта, използва същата технология за проследяване на GPS и разширена реалност (AR) като Pokеmon Go, но версията на църквата има една разлика - вместо да търсят и хващат различни покемон създания, играчите трябва да уловят светци и други библейски герои.



Църковната версия, която е поразително подобна на играта Pokemon Go, дори има благословията на папа Франциск.



Католическата църква се надява, че JC Go ще успее да постигне успеха на Pokemon Go, който от стартирането си през юли 2016 г. е изтеглен повече от 500 милиона пъти и е генерирал повече от 2 милиарда долара приходи в световен мащаб.



Това е католическото приложение с най-съвременна технология и църквата със сигурност никога не е имала такъв проект.



"Всичко днес - езикът и отношенията между младите хора, минава през смартфони. Искахме да бъдем там и да им предложим образователна видео игра, която е религиозна и интерактивна и с която те могат да правят евангелизационни екипи", разкрива Рикардо Грозана, изпълнителен директор на фондация Ramon Pane.



