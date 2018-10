Още снимки: test Адел, Риана, Джей Зи и Cardi B са отказали да пеят на Супербоул Супербоул е едно най-гледаните спортни събития на планетата. Е, със сигурност отстъпва на Световното първенство по футбол, но е факт, че има милиони зрители.



Не един път сме казвали, че полувремето на двубоя е доста интересно, което прави това събитие и по-специално. Тогава виждаме първите трейлъри на дългоочаквани филми, а не бива да забравяме, че на терена излизат световноизвестни изпълнители, за да пеят.



Вече разбрахме, че през февруари 2019 г. Maroon 5 ще имат тази привилегия, но според Billboard от NFL са се свързвали и с други изпълнители, които обаче... са отказали.



Адел е първа в списъка, като за участието ? на Супербоул се спекулираше още през 2017 г. Тогава тя даде ясно да се разбере, че не мисли да пее на полувремето. Защото смята, че това мероприятие няма нищо общо с музиката, и мястото ? не е там.



Риана пък е отказала заради скандала, който се разрази през 2016 г. с Колин Каперник, който коленичи по време на химна в знак на протест.



Джей Зи ясно си го казва в последната песен с Бионсе - "Ape Shit": "I said no to the Super Bowl. You need me, I don't need you." Рапърът смята, че от NFL се нуждаят от него, а не той от тях.



