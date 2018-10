Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - големите финали

08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Виена

08:00 Diema Sport: Волейбол: Дунав - Левски, мач от Суперлигата, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение

09:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

10:00 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Рен, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСВ Айндховен - Интер

10:00 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Жирона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение

12:00 BNT 3: Баскетбол: Рилски спортист - Берое - среща от Националната баскетболна лига

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Наполи - Ливърпул

12:00 Film Plus: Тенис: VTB Kremlin Cup, Москва (WTA Premier - повторение)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия - Барселона, мач от испанската баскетболна лига, повторение

13:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение

13:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

14:00 BNT 3: Футбол: Русия - Турция - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

14:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Барселона

14:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Виена

14:30 Film Plus: Пряко: Тенис: BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур (WTA Finals)

15:00 Diema Sport: Волейбол: Хебър - Монтана, мач от Суперлигата, повторение

15:50 BNT 3: Футбол: Полша - Италия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

16:00 Nova Sport: Футбол: Монпелие - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Цървена звезда

16:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Виена

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

17:40 BNT 3: Футбол: Франция - Германия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

18:00 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - големите финали

18:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Виена

18:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Амиен, мач от френската Лига 1, повторение

18:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

19:00 bTV Action: Шампионска лига (обзор)

19:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Леванте (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

19:30 Ring.BG: Студио УЕФА Шампионска лига

19:30 bTV Action: Студио "Шампионска лига"

19:55 Ring.BG: ПРЯКО: УЕФА Шампионска лига: Брюж - Монако

20:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2018-19), 9-и епизод

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 15-и епизод, директно

20:00 bTV Action: Айндховен - Тотнъм (футбол от Шампионска лига)

20:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Виена

20:30 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

21:00 Film Plus: Тенис: VTB Kremlin Cup, Москва (WTA Premier - четвъртфинали, повторение)

21:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, обзор на кръга

22:00 Mtel Sport 1: Баскетбол: Еврокупа

22:00 bTV Action: Барселона - Интер (футбол от Шампионска лига)

22:00 Ring.BG: ПРЯКО: УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Цървена звезда

22:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение

22:15 Nova Sport: Футбол: Шефилд Уенздей - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип, повторение

22:30 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение

23:35 BNT 3: Футбол: Цюрих - Лудогорец - среща от турнира "Лига Европа"