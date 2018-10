Още снимки: test Световния лидер в трансформацията на процеси Съдърланд празнува две години присъствие в морската ни Компанията е топ работодател във Варна и продължава да разкрива още нови работни възможности! 2300 са вече служителите на Съдърланд в цяла България.





“Варна е един от градовете с голям потенциал за развитие на дейността на компанията ни. За момента в нашия офис тук, работят много специалисти, а целта ни е да разширим присъствието си и да привлечем нови служители достигайки 200 човека само до края на тази година. Вратите на Съдърланд винаги са отворени за талантливи, свободомислещи и креативни хора, които да станат част от нашия екип в морската ни столица!”. Това сподели изпълнителният директор на Съдърланд за България г-н Димитър Гълъбов.



Това, което отличава Съдърланд като водещ работодател в града е, че предлага възможности за професионално развитие, съобразени с местната среда и особеностите на местния пазар на труда. Офисът на компанията във Варна е разположен в Блек Сий Кaпитaл, комуникативна централна локация предоставяща отлични условия на труд.



Във връзка с разширяването на дейността си във Варна, от компанията търсят да наемат хора, владеещи немски, френски, италиански, испански, холандски и португалски език.



С фокус върху нуждите и комфорта на своите служители, Съдърланд предлага и атрактивни социални придобивки като допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, карти за спорт и намаления в различни магазини и заведения, покриване на транспортни разходи и др.



Една от главните причини за утвърждаването на Съдърланд като лидер в бранша са нейните служители. Приоритет на компанията е обучението и развитието им, като освен въвеждащи обучения, свързани с ежедневната работа, се провеждат и такива, насочени към личното и професионално развитие. Доказаната практика е по-голямата част от ръководните позиции да се заемат от вътрешно подготвени успешни специалисти, за които има организирани допълнителни езикови, технически и мениджмънт обучения и сертифициране.



В началото на годината Съдърланд бе отличена с първо място в категорията „Employer Brand Leader of the Year“ за 2017г., както и влезе в Топ 3 на работодателите, осигуряващи най-добро офис пространство за служителите си у нас, по оценка на журито на авторитетния кариерен форум за българи с опит в чужбина „Кариери в България. Защо не?“.



За 10 години в България световният лидер в трансформацията на бизнес процеси Съдърланд има разкрити 5 офиса в София, Варна и Бургас, в които работят над 2300

души. Компанията оперира в 20 държави, в които има над 60 офиса и продължава да се разраства.



