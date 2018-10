Още снимки: test Еврото отново сдава позиции В началото на валутната търговия във вторник доларът е стабилен по отношение на еврото, японската йена поскъпва.



Освен това на фона на засилващите се геополитически рискове поскъпват също така US Treasuries и другите защитни активи. Инвеститорите в момента избягват рисковите активи заради търговската война между САЩ и Китай и засилващото се напрежение в отношенията на Запада със Саудитска Арабия заради убийството на журналиста Хашоги. Като и поради проблемите в еврозоната по повод италианския бюджет, отбелязва Bloomberg.



Общата валута днес сутринта се търгува спрямо американската при курс $1,1458 за едно евро в сравнение с $1,1464 при закриване на сесията в понеделник в Ню Йорк, когато тя загуби 0,4% от стойността си.



Курсът на долара към японската валута в същото време спада до 112,40 йени от 112,82 йени за долар ден преди това.



За едно евро днес на пазара дават 128,80 йени в сравнение с 129,35 йени при закриване на вчерашната търговия.



Спадът на пазара на акции поражда допълнително поражда рискови очаквания. А конфликтът между САЩ и Китай вероятно ще продължи и след изборите за Конгреса в САЩ през ноември, отбелязва анализатори.



Доходността на американските държавни облигации US Treasuries се понижава, като за 10-годишните книжа тя спадна с 2 базисни пункта до 3,18%. /money.bg





