Победа за Тръмп: Германия се отваря за американски газ Канцлерът Ангела Меркел е предложила държавна помощ за усилията Германия да се отвори към американски газ -- важна победа за президента Тръмп, докато той се опитва да охлаби руската хватка над най-големия европейски енергиен пазар.



По време на закуска този месец канцлерът е заявил пред малка група депутати, че правителството ? е решило, че ще съфинансира изграждането на терминал в северна Германия, казват хора, присъствали на срещата, цитирани от The Wall Street Journal. Проектът бе замислен преди години, но все още не може да се развие.



Тръмп лобира Европа да купува значителни количества втечнен природен газ като част от кампанията му за пренаписване на търговските отношения. Германски и американски политици заявиха, че се надяват решението Берлин да внася газ от САЩ да помогне с решението на продължилия вече твърде дълго търговски спор и да спрат заплахите на Вашингтон да санкционира "Северен поток 2" - газопровод, който ще удвои капацитета за доставка на газ от Русия.



По време на срещата си с местни депутати, Меркел описва решението си като "стратегическо", което може да се отплати в дългосрочен план. Експертите са единодушни, че отварянето на енергийния пазар няма да има моментални икономически ползи за Германия, но в крайна сметка ще помогне на страната да диверсифицира доставките си.



В продължение на години плановете за изграждане на терминал от няколко групи стояха на трупчета, тъй като той се нуждае от държавна помощ, за да е икономически изгоден. На 16 октомври, по-малко от седмица след срещата, международен консорциум е подал първото си искане за държавна помощ за терминал в Щаде, близо до Хамбург.



Колко точно подкрепа ще предостави Берлин - и под каква форма - субсидии, заеми, кредитни гаранция или защита от загуби - все още не е ясно. Но правителството вече е взело решение да одобри първо искането и решение се очаква до края на годината.Проектът в Щаде е подкрепен от Macquarie Ltd - австралийска финансова група, China Harbour Engineering и щатската DowDuPont.



Още два конкурентни консорциума се очаква да подадат документи - един в Бринбютел на около 50 км. северно от Щаде и още един във Вилхелмсхвавен.



Щатският газ изисква специални терминали, в които да бъде пазен и превръщан отново в газ. Сложният процес означава, че той остава с около 20 процента по-скъп от руския газ, който директно бива доставян чрез "Северен поток".



Меркел е заявила, че не смята, че терминалът ще компенсира разходите по него в рамките на поне десетилетие и ще изиска дългосрочна държавна помощ.



В момента над 50% от вноса на газ в Германия идва от Русия, а останалите от Норвегия и Холандия. Заради това САЩ твърдят, че Берлин е заложник на Кремъл.



