Последните предсказания на Хокинг: Супер хора и катастрофи за Земята Според Стивън Хокинг лошата новина за човечеството е, че през следващото хилядолетие или



ядрена война, или екологична катастрофа ще "осакатят Земята"



Дотогава обаче, сигурен е физикът, гениалната човешка раса ще е открила начин за живот извън нашата Планета. Така ще е възможно хората да преживеят този катарзис. Другите живи организми на нашата планета не биха могли да се спасят.



Такива мрачни предсказания прави починалият неотдавна учен за бъдещето в последната му книга "Brief Answers to the Big Questions ".



Тези, които ще успеят да избягат от Земята ще бъдат вероятно следващите "супер хора", използвали технология за коригиране на гените, като CRISPR, за да изпреварят нормалното еволюционно развитие на човешкия вид. Те постигнат това, като се противопоставят на законите срещу генното инженерство, подобрявайки умствената си дейност, резистентността си към заболяванията и продължителността на живот.



Ученият е бил ентусиазиран и е хранел любопитство към този повратен момент до послведните дни на живота си. "Няма никакво време да чакаме еволюцията на Дарвин, да ни направи по-интелигентни и по-съвършенно развити", твърди Хокинг в книгата си.



"Щом се появят, тези супер хора ще се превърнат в сериозен политически проблем, тъй като останалото население значително ще изостава от тях. Има вероятност то да не оцелее или пък, ако успее, да остане незначително на брой. Ще се наблюдава съревнование между по-интелигентните индивиди. Ако човечеството успее да се усъвършенства, ще може да колонизира и други планети и звезди."



Живот в космоса



Стивън Хокинг e наясно с обясненията за съществуването на друг живот във Вселената и защо няма белези от негови представители на Земята. Според него основната причина е, че хората пренебрегват другите форми на интелигентен живот извън нея.



Категоричният му отговор на въпроса, съществува ли Господ, е Не!



"Въпросът е, Господ ли е създал Вселената по начина, по който съществува, поради неразбираеми за нас причини или създаването ? се дължи на закони на науката? Вярвам, че е второто. Ако искате, приемете, че Господ има пръст в това, но той не е човек, който ще срещнете и ще му зададете въпроси", пише ученият в книгата си.



Най-сериозните заплахи за Земята



Първата е астероиден сблъсък, на който се дължи и изчезването на динозаврите, смята физикът. От него обаче няма как да се защити човечеството. Но най-значимата заплаха за живота на Земята са климатичните промени. Повишаването на температурата на океана ще разтопи ледените шапки и ще доведе до отделянето на големи количества въглероден диоксид. И двата ефекта са способни да създадат на Земята климат, като този на Венера с температура от 250 градуса по целзий.



