Още снимки: test Борисов: Срещата на местните лидери "16+1" ще помогне за връзките ни с Китай Премиерът Бойко Борисов проведе среща със заместник-председателя на Постоянния комитет на общокитайското събрание на народните представители Цао Дзиенмин в рамките на Четвъртата среща на местните лидери на страните от Инициативата „16+1“. Двамата обсъдиха дневния ред на форума, който се провежда под мотото „Глобално мислене, действия на местно ниво“. Това съобщиха от правителствената пресслужба.



Министър-председателят Бойко Борисов изрази увереност, че срещата на местните лидери ще допринесе за задълбочаването на двустранните отношения между България и Китай. „Във форума ще участват представители на всички български области, както и голям брой общини. Надявам се те да установят контакти и да реализират сътрудничество по конкретни проекти“, каза премиерът Борисов. Той акцентира върху желанието на България за разширяване на всестранното приятелско партньорство с Китай, чрез задълбочаване на политическите и икономически контакти и подчерта, че през 2019 г. България и Китай ще отбележат 70-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения.



„България подкрепя Инициативата за сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ „16+1” и участва в различните й формати. Оценяваме като успешна проведената в София Седма среща на върха „16+1“ на 7 юли“, каза премиерът Борисов.



Той посочи общото желание на всички участници, сътрудничеството във формата „16+1“ да се развива в съответствие с нормите и регулациите на ЕС, като един от най-значимите резултати на форума в София. „Важен инструмент за това ще бъде Глобалния център за партньорство на държавите от Централна и Източна Европа и Китай (Global Partnership Centre of CEECs and China), за чието създаване се взе решение при провеждането на Инициативата през юли“, допълни още българският министър-председател.



Премиерът Бойко Борисов проведе среща със заместник-председателя на Постоянния комитет на общокитайското събрание на народните представители Цао Дзиенмин в рамките на Четвъртата среща на местните лидери на страните от Инициативата „16+1“. Двамата обсъдиха дневния ред на форума, който се провежда под мотото „Глобално мислене, действия на местно ниво“. Това съобщиха от правителствената пресслужба.Министър-председателят Бойко Борисов изрази увереност, че срещата на местните лидери ще допринесе за задълбочаването на двустранните отношения между България и Китай. „Във форума ще участват представители на всички български области, както и голям брой общини. Надявам се те да установят контакти и да реализират сътрудничество по конкретни проекти“, каза премиерът Борисов. Той акцентира върху желанието на България за разширяване на всестранното приятелско партньорство с Китай, чрез задълбочаване на политическите и икономически контакти и подчерта, че през 2019 г. България и Китай ще отбележат 70-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения.„България подкрепя Инициативата за сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ „16+1” и участва в различните й формати. Оценяваме като успешна проведената в София Седма среща на върха „16+1“ на 7 юли“, каза премиерът Борисов.Той посочи общото желание на всички участници, сътрудничеството във формата „16+1“ да се развива в съответствие с нормите и регулациите на ЕС, като един от най-значимите резултати на форума в София. „Важен инструмент за това ще бъде Глобалния център за партньорство на държавите от Централна и Източна Европа и Китай (Global Partnership Centre of CEECs and China), за чието създаване се взе решение при провеждането на Инициативата през юли“, допълни още българският министър-председател. Днес+ Запази и Сподели