Още снимки: test Джамал Хашоги: Арабският свят, се нуждае най-много от свободно изразяване Джамал Хашоги: Арабският свят, се нуждае най-много от свободно изразяване, така започва последната статия на изчезналия журналист, публикувана от Washington Post.



Бележка от Карен Атия, редактор на Global Opinions: Получих това от преводача и асистент на Джамал Ханшоги, в деня, когато бе съобщено за изчезването на Джамал в Истанбул. Не я публикувахме тогава, защото се надявахме, че Джамал ще се върне при нас, за да можем да редактираме заедно. Сега трябва да приема: Това няма да се случи. Това е последната му статия, която ще редактирам за The Post. Тя напълно показва отдадеността и страстта му към свободата в арабския свят. Свободата, за която очевидно даде живота си.



Джамал Хашоги:



Наскоро гледах онлайн доклада "Свободата в света" от 2018 г., публикуван от Freedom House. В арабския свят има само една държава, която е класифицирана като "свободна" и това е Тунис. Йордания, Мароко и Кувейт са на второ място, класифицирани като "частично свободни". Останалите държави в арабския свят са класифицирани като "несвободни".



В резултат на това арабите, живеещи в тези страни, са или неинформирани, или грешно информирани. Те не са в състояние да се справят адекватно, още по-малко публично да обсъждат въпроси, които засягат региона и ежедневието им. Държавният наратив доминира в обществената психика и макар че мнозина не вярват, голяма част от населението се оказва жертва на този фалш. За съжаление, е малко вероятно тази ситуация да се промени.



През пролетта на 2011 г. в арабският свят назряваше надежда. Журналистите, академичните среди и населението бяха изпълнени с очаквания за светло и свободно арабско общество в своите страни. Очакваха да бъдат освободени от хегемонията на техните правителства и последователните интервенции и цензура на информацията. Тези очаквания бяха бързо разбити, тези общества или се връщат към старото статукво, или са изправени пред още по-сурови условия, отколкото преди.



Скъпият ми приятел, прочутият саудитски писател Салех ал-Шехи, написа една от най-известните статии, публикувани някога в саудитската преса. За съжаление понастоящем той излежава присъда от пет години затвор за предполагаеми коментари, противоречащи на саудитското статукво. Египетското правителство е завладяло цялото печатно издание на вестник "ал-Масри ал Юм", но няма гневна реакция от страна на колегите. Такива действия вече не водят до ответна реакция от международната общност, вместо това могат да предизвикат едно бързо осъждане, след което следва мълчание.



В резултат на това арабските правителства имат свободата с все по нарастващи темпове да заглушават медиите. Имаше време, когато журналистите вярваха, че интернет ще освободи информацията от цензурата и контрола на печатните медии. Но тези правителства, чието съществуване разчита на контрола на информацията, агресивно блокираха интернет. Те също така арестуват местни репортери и принуждават рекламодатели да вредят на приходи за конкретни публикации.



Има няколко оазиса, които продължават да въплъщават духа на Арабската пролет. Катарското правителство продължава да подкрепя отразяването на международни новини, за разлика от усилията на техните съседи да поддържат контрола върху информацията, за да подкрепят "стария арабски ред". Дори в Тунис и Кувейт, където пресата се смята за поне "частично свободна" медиите се фокусират върху вътрешни проблеми, но не и върху проблемите, пред които е изправен по-големият арабски свят. Те се колебаят да осигурят платформа на журналисти от Саудитска Арабия, Египет и Йемен. Дори Ливан, короната на арабския свят, когато става въпрос за свободата на печата, става жертва на поляризацията и влиянието на Хизбула.



Арабският свят е изправен пред собствена версия на Желязната завеса, наложена не от външни актьори, а от вътрешни сили, които се борят за власт. По време на Студената война радио "Свободна Европа", което през годините се превърна в критична институция, изигра важна роля в насърчаването и поддържането на надеждата за свобода. Арабите се нуждаят от нещо подобно. През 1967 г. New York Times и The Post заедно придобиват вестник International Herald Tribune, който се превърна в платформа за журналисти от цял ??свят.



The Post пое инициативата да преведе много от моите произведения и да ги публикува на арабски език. За това съм благодарен. Арабите трябва да четат на собствения си език, за да разбират и обсъждат различните аспекти и усложнения на демокрацията в САЩ и Запада. Ако египтянин прочете статия, излагаща действителните разходи за строителен проект във Вашингтон, тогава той или тя би могъл да разбере по-добре въздействието на подобни проекти в неговата или нейната страна.



Арабският свят се нуждае от съвременна версия на старите транснационални медии, така че гражданите да могат да бъдат информирани за глобалните събития. По-важно е, че трябва да осигурим платформа за арабски журналисти. Страдаме от бедност, лошо управление и лошо образование. Чрез създаването на независим международен форум, изолиран от влиянието на националистки правителства, разпространяващи омраза чрез пропаганда, обикновените хора в арабския свят биха могли да отговорят на структурните проблеми, пред които са изправени техните общества. /news.bg Джамал Хашоги: Арабският свят, се нуждае най-много от свободно изразяване, така започва последната статия на изчезналия журналист, публикувана от Washington Post.Бележка от Карен Атия, редактор на Global Opinions: Получих това от преводача и асистент на Джамал Ханшоги, в деня, когато бе съобщено за изчезването на Джамал в Истанбул. Не я публикувахме тогава, защото се надявахме, че Джамал ще се върне при нас, за да можем да редактираме заедно. Сега трябва да приема: Това няма да се случи. Това е последната му статия, която ще редактирам за The Post. Тя напълно показва отдадеността и страстта му към свободата в арабския свят. Свободата, за която очевидно даде живота си.Джамал Хашоги:Наскоро гледах онлайн доклада "Свободата в света" от 2018 г., публикуван от Freedom House. В арабския свят има само една държава, която е класифицирана като "свободна" и това е Тунис. Йордания, Мароко и Кувейт са на второ място, класифицирани като "частично свободни". Останалите държави в арабския свят са класифицирани като "несвободни".В резултат на това арабите, живеещи в тези страни, са или неинформирани, или грешно информирани. Те не са в състояние да се справят адекватно, още по-малко публично да обсъждат въпроси, които засягат региона и ежедневието им. Държавният наратив доминира в обществената психика и макар че мнозина не вярват, голяма част от населението се оказва жертва на този фалш. За съжаление, е малко вероятно тази ситуация да се промени.През пролетта на 2011 г. в арабският свят назряваше надежда. Журналистите, академичните среди и населението бяха изпълнени с очаквания за светло и свободно арабско общество в своите страни. Очакваха да бъдат освободени от хегемонията на техните правителства и последователните интервенции и цензура на информацията. Тези очаквания бяха бързо разбити, тези общества или се връщат към старото статукво, или са изправени пред още по-сурови условия, отколкото преди.Скъпият ми приятел, прочутият саудитски писател Салех ал-Шехи, написа една от най-известните статии, публикувани някога в саудитската преса. За съжаление понастоящем той излежава присъда от пет години затвор за предполагаеми коментари, противоречащи на саудитското статукво. Египетското правителство е завладяло цялото печатно издание на вестник "ал-Масри ал Юм", но няма гневна реакция от страна на колегите. Такива действия вече не водят до ответна реакция от международната общност, вместо това могат да предизвикат едно бързо осъждане, след което следва мълчание.В резултат на това арабските правителства имат свободата с все по нарастващи темпове да заглушават медиите. Имаше време, когато журналистите вярваха, че интернет ще освободи информацията от цензурата и контрола на печатните медии. Но тези правителства, чието съществуване разчита на контрола на информацията, агресивно блокираха интернет. Те също така арестуват местни репортери и принуждават рекламодатели да вредят на приходи за конкретни публикации.Има няколко оазиса, които продължават да въплъщават духа на Арабската пролет. Катарското правителство продължава да подкрепя отразяването на международни новини, за разлика от усилията на техните съседи да поддържат контрола върху информацията, за да подкрепят "стария арабски ред". Дори в Тунис и Кувейт, където пресата се смята за поне "частично свободна" медиите се фокусират върху вътрешни проблеми, но не и върху проблемите, пред които е изправен по-големият арабски свят. Те се колебаят да осигурят платформа на журналисти от Саудитска Арабия, Египет и Йемен. Дори Ливан, короната на арабския свят, когато става въпрос за свободата на печата, става жертва на поляризацията и влиянието на Хизбула.Арабският свят е изправен пред собствена версия на Желязната завеса, наложена не от външни актьори, а от вътрешни сили, които се борят за власт. По време на Студената война радио "Свободна Европа", което през годините се превърна в критична институция, изигра важна роля в насърчаването и поддържането на надеждата за свобода. Арабите се нуждаят от нещо подобно. През 1967 г. New York Times и The Post заедно придобиват вестник International Herald Tribune, който се превърна в платформа за журналисти от цял ??свят.The Post пое инициативата да преведе много от моите произведения и да ги публикува на арабски език. За това съм благодарен. Арабите трябва да четат на собствения си език, за да разбират и обсъждат различните аспекти и усложнения на демокрацията в САЩ и Запада. Ако египтянин прочете статия, излагаща действителните разходи за строителен проект във Вашингтон, тогава той или тя би могъл да разбере по-добре въздействието на подобни проекти в неговата или нейната страна.Арабският свят се нуждае от съвременна версия на старите транснационални медии, така че гражданите да могат да бъдат информирани за глобалните събития. По-важно е, че трябва да осигурим платформа за арабски журналисти. Страдаме от бедност, лошо управление и лошо образование. Чрез създаването на независим международен форум, изолиран от влиянието на националистки правителства, разпространяващи омраза чрез пропаганда, обикновените хора в арабския свят биха могли да отговорят на структурните проблеми, пред които са изправени техните общества. /news.bg Днес+ Запази и Сподели