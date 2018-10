Още снимки: test Голямото Пиле от "Улица Сезам" се пенсионира След близо 50 години на „Улица Сезам” актьорът, който даде живот на Голямото Пиле от едноименния детски сериал, се пенсионира.



Кукловодът Карол Спини, който също така играе и друг герой в сериала - Оскар, лично е избрал наследниците си, които ще играят двете роли, след като ги е обучавал повече от 2 десетилетия.



„Голямото Пиле ме отведе на толкова места, отвори ума ми и подхрани душата ми”, пише Спини в изявление, разпространено от екипа на „Работилница Сезам” – организация с идеална цел, която продуцира предаването.



„Но сега е време за двамата изпълнители, с които работих лично и уважавам, и всъщност лично избрах, за да ме наследят като Голямото Пиле и Оскар, да вземат моите други две личности в свои ръце и да продължат да им дават живот”, каза още актьорът.



Спини е на 84 години и е помогнал в създаването на двата персонажа, които са белязали детството на милиони хора.



Актьорът е спечелил множество награди "Еми" за своето творчество, както и Награда за цялостно творчество. Той също така спечели и "Грами" за най-добър запис на детска песен.



