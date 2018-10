Още снимки: test В Австралия изобретиха хапче против ХИВ Хапче, което ежедневно се приема от хиляди мъже в Сидни и други части на Австралия, доведе до безпрецедентно намаляване на новите случаи на ХИВ. Това показва, че целенасочен и превантивен подход може да ускори напредъка в прекратяването на епидемията от СПИН, съобщава "Блумбърг".



Новите случаи на ХИВ сред гей и бисексуални мъже са спаднали с почти една трета до най-ниското ниво. Това показват данните за ефекта от хапчето Truvada на Gilead Sciences Inc.



По този начин се дава надежда, че напредъкът срещу СПИН е постижим. Държавите-членки на ООН се ангажираха да прекратят епидемията до 2030 г. Броят на хората, заразени с ХИВ, през 2017 г. е намалял до 1,8 милиона души, от над 3 милиона годишно през 90-те години на миналия ХХ в.



Синьото, овално хапче е комбинация от фиксирана доза на лекарствата тенофовир, дизопроксил и емтрицитабин. Генеричните версии на Truvada, създадени от Mylan NV, Cipla Ltd. и Teva Pharmaceutical Industries Ltd., са направили лекарството по-евтино и по-широко приложимо. /news.bg Хапче, което ежедневно се приема от хиляди мъже в Сидни и други части на Австралия, доведе до безпрецедентно намаляване на новите случаи на ХИВ. Това показва, че целенасочен и превантивен подход може да ускори напредъка в прекратяването на епидемията от СПИН, съобщава "Блумбърг".Новите случаи на ХИВ сред гей и бисексуални мъже са спаднали с почти една трета до най-ниското ниво. Това показват данните за ефекта от хапчето Truvada на Gilead Sciences Inc.По този начин се дава надежда, че напредъкът срещу СПИН е постижим. Държавите-членки на ООН се ангажираха да прекратят епидемията до 2030 г. Броят на хората, заразени с ХИВ, през 2017 г. е намалял до 1,8 милиона души, от над 3 милиона годишно през 90-те години на миналия ХХ в.Синьото, овално хапче е комбинация от фиксирана доза на лекарствата тенофовир, дизопроксил и емтрицитабин. Генеричните версии на Truvada, създадени от Mylan NV, Cipla Ltd. и Teva Pharmaceutical Industries Ltd., са направили лекарството по-евтино и по-широко приложимо. /news.bg Днес+ Запази и Сподели