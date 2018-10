Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

08:25 BNT 3: Футбол: Полша - Португалия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига

10:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Милан - Олимпиакос

10:00 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Бетис (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: Септември - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Голдън Стейт Уориърс - Хюстън Рокетс, шести финален мач от Западната конференция на НБА, повторение

10:15 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Полша - САЩ - полуфинална среща

11:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 14-и епизод, повторение

12:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Челси - Види

12:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай

12:00 Film Plus: Пряко: Тенис: VTB Kremlin Cup, Москва - четвъртфинали (WTA Premier)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Ховентут, мач от испанската баскетболна лига, повторение

14:00 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига

14:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Брентфорд, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Цървена звезда

14:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение

15:40 BNT 3: Футбол: Хърватия - Англия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

16:00 Nova Sport: Футбол: Бордо - Нант, мач от френската Лига 1, повторение

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Барселона

16:00 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига

16:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение

17:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, Минесота - Колорадо

17:30 BNT 3: Футбол: България - Кипър - среща от турнира "Лига Европа"

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Борусия Д - Монако

18:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

18:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Тулуза - Ница, мач от френската Лига 1, повторение

20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 14-и епизод

20:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 12-и епизод, директно

20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

20:00 Nova Sport: Футбол: Болтън Уондърърс - Блекбърн Роувърс, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Intrum Stockholm Open, Стокхолм (ATP WORLD TOUR 250)

21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

22:00 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига

22:00 Diema Sport: Баскетбол: Кливланд Кавалиърс - Голдън Стейт Уориърс, четвърти финален мач от НБА, повторение

22:15 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига, повторение

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Брентфорд, мач от трети кръг за Карабао къп, повторение

23:30 Film Plus: Футбол: Жирона - Ейбар (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

23:50 BNT 3: Футбол: Норвегия - България - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" 08:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение08:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение08:25 BNT 3: Футбол: Полша - Португалия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига10:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение10:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Милан - Олимпиакос10:00 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Бетис (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)10:00 Diema Sport: Футбол: Септември - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение10:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Голдън Стейт Уориърс - Хюстън Рокетс, шести финален мач от Западната конференция на НБА, повторение10:15 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Полша - САЩ - полуфинална среща11:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 14-и епизод, повторение12:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Челси - Види12:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай12:00 Film Plus: Пряко: Тенис: VTB Kremlin Cup, Москва - четвъртфинали (WTA Premier)12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Ховентут, мач от испанската баскетболна лига, повторение14:00 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига14:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Брентфорд, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Цървена звезда14:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение15:40 BNT 3: Футбол: Хърватия - Англия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"16:00 Nova Sport: Футбол: Бордо - Нант, мач от френската Лига 1, повторение16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Барселона16:00 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига16:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение16:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение17:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, Минесота - Колорадо17:30 BNT 3: Футбол: България - Кипър - среща от турнира "Лига Европа"18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Борусия Д - Монако18:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ18:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение18:05 Nova Sport: Футбол: Тулуза - Ница, мач от френската Лига 1, повторение20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 14-и епизод20:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 12-и епизод, директно20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ20:00 Nova Sport: Футбол: Болтън Уондърърс - Блекбърн Роувърс, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи21:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Intrum Stockholm Open, Стокхолм (ATP WORLD TOUR 250)21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване22:00 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига22:00 Diema Sport: Баскетбол: Кливланд Кавалиърс - Голдън Стейт Уориърс, четвърти финален мач от НБА, повторение22:15 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига, повторение23:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Брентфорд, мач от трети кръг за Карабао къп, повторение23:30 Film Plus: Футбол: Жирона - Ейбар (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)23:50 BNT 3: Футбол: Норвегия - България - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" Днес+ Запази и Сподели