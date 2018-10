Още снимки: test Все повече хора си поръчват дрога по интернет или в darknet Все повече хора, употребяващи наркотици, си поръчват дрога по интернет или чрез сайтове в така наречения darknet (Тъмната мрежа). Това заяви началникът на отдел "Борба с наркотрафика" в Митница Аерогара София Стефан Бакалов.



На столичното летище Бакалов говори пред над 500 деца - ученици от 6 до 10 клас в общо 11 училища в страната, които се включиха в антидрога инициативата "Red Ribbon", организирана от Митница Аерогара София - отдел Борба с наркотрафика и българския офис на Агенцията за борба с наркотиците на САЩ DEA.

Мотото на тазгодишната инициатива е "Гордей се, че не употребяваш наркотици" ("Proud To Be Drug Free").



"Търговията с наркотици вече е и киберпрестъпление. Интернет е част от всички аспекти на нашия живот, както за добро, така и за лошо", посочи Бакалов.



По думите му сайтовете за предлагане на наркотици в darknet са вече стотици. "Предлагат анонимност, проследяването на изпращачите, получателите и плащанията (включително в криптовалута) са по-трудни. За да се борят с тях службите работят както онлайн, така и офлайн", допълни полицаят.



Той посочи още, че darknet се използва от тези, които вече имат проблем с наркотиците. През интернет и социалните мрежи обаче също се правели опити за предлагане на синтетични наркотици, които често се представяли за "безвредни парти стимуланти". Тези наркотици се предлагали на достъпни цени, но представлявали химически вещества, които могат да имат силни и фатални последици върху организма на децата.



Пред журналисти Стефан Бакалов обясни, че хероинът и кокаинът продължават да са наркотици, които нанасят вреди у нас и в Европа. Фентанилът и неговите производни продължават да са голям проблем зад океана, а има отделни случаи и на задържания в ЕС, но няма регистрирани данни на трафик или употреба в България.



"Точно тук е и голямата роля на превенцията. За съжаление младежите са целева група за подобни "модни" тенденции. Затова те трябва да разполагат с реалната информация. Когато са убедени във вредата и опасностите, те излизат от групата на потенциалните клиенти на трафикантите и дилърите", обясни Бакалов.



На събитието присъства и посланикът на САЩ у нас Ерик Рубин.



"Чрез днешното събитие в рамките на инициативата "Червена панделка" ние казваме на наркотрафикантите, че не приемаме и няма да приемем разпространението на наркотици в нашите общества. В това няма нищо политическо или партийно - незаконната употреба на наркотици, злоупотребата с тях и наркотрафикът са (и трябва да бъдат) заклеймени от всички правителствата по цял свят", каза той пред децата.



Инициативата носи името "Red Ribbon" и е организирана от Агенция "Митници" и Департамента за борба с наркотиците на САЩ в памет на Енрике Камарена, агент на ДЕА, отвлечен и убит от мексикански наркотрафиканти./news.bg



