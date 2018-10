Още снимки: test Цецка Цачева: Само 4-ма IT специалисти работят в Агенцията по вписванията Само четирима IT специалисти работят в момента в Агенцията по вписванията, е показала проверка на инспектората към правосъдното министерство след срива на търговския регистър в края на август тази година.



Това съобщи правосъдният министър Цецка Цачева пред правната комисия. Тя посочи, че в предишни години те са били 17 на брой.



Цачева обясни още, че обявената на 12 октомври обществена поръчка за закупуване на дискове за регистъра е за нуждите на разследването, което извършва прокуратурата и ДАНС.



От думите й стана ясно, че след възстановяване на регистъра е започнало разследване на прокуратурата и ДАНС за причините, довели до неговия срив, затова имало нужда да се съхраняват всички операции, извършени за възстановяване на неговата функционалност.



Така щяло да се стигне и до отговор на въпроса кои са причините за аварията.



Именно затова се провежда поръчката за закупуване на тези дискове.



