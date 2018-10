Още снимки: test Община Стара Загора и IT фирми стартират безплатно обучение за ученици по информационни технологии От началото на ноември започва 4-модулно безплатно обучение за ученици по информационно обучение, съобщиха на пресконференция инициаторите - Община Стара Загора, народният представител от ГЕРБ Радостин Танев, преподавателят по информатика Павлин Пеев и представители на три от големите IT фирми у нас.



Учениците ще бъдат разделени в две възрастови групи - 5-7 клас и 8-12 клас. Записването ще бъде в специално създадена платформа, която ще бъде активна до края на седмицата. Заниманията ще бъдат през делничните дни, в часове, съобразени с учебната програма на участниците. Първият модул ще се състои в зала на ППГ "Гео Милев".



Безплатното обучение получава подкрепата и на три от големите технологични и стартъп компании у нас.



"Идеята ни е да създадем една устойчива във времето еко система, в която учениците да получат знания по информационни технологии, които ще им бъдат полезни и интересни. Ако искаме подготвени кадри, такива от които има нужда бизнесът, то обучението е първата и най-важна стъпка", изтъкна пред журналисти Радостин Танев.



Стара Загора е приела покана да бъде част от Европейската мрежа от стартъп градове, инициатива на Европейската комисия и еврокомисаря Мария Габриел.



