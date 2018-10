Още снимки: test Повече от 1800 американски вестника са затворили от 2004 г. Повече от 1800 американски вестника са затворили от 2004 г., което води до разширяване на "новинарската пустиня" на местно ниво, информира АФП.



Проучване на University of North Carolina School of Media and Journalis е установило, че повече от 1/5 от местните ежедневници и седмичници са затворили за последните 14 г.



В резултат на това "хиляди наши общини са пред риск да се превърнат в новинарска пустиня", подчертават авторите на доклада.



В половината от 3143 окръга в САЩ има само един вестник, обикновено малък ежеседмичник, а в почти 200 окръга в страната няма никакъв вестник.



"Хората с най-малък достъп до местни новини често са най-уязвимите, най-бедните, най-необразованите и най-изолираните", допълва се в изследването.



Като причина за затварянето на местните вестници се посочва дигитализацията.



Отделно проучване на Pew Research Center от тази година показва, че от 2008 г. е отчетен 23-процентов спад на работните места в медиите, предимно във вестниците.



