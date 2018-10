Още снимки: test Питър Динклидж за съдбата на Тирион в Game of Thrones Един от най-любимите герои в хитовия сериал на НВО Game of Thrones може и да не остане жив до финалния епизод в последния осми сезон. Точно това загатна за персонажа си Питър Динклидж в интервю за Vulture тези дни.



Попитан каква ще бъде съдбата на Тирион Ланистър, Динклидж отговори: "Чакайте да намеря подходящия израз... Мисля, че получава много правилно развитие. Каквото и да е то, макар смъртта да ми се струва подходящ край."



Актьорът, чийто последен филм "Моята вечеря с Ерве" предстои да излезе на голям екран на 20 октомври, призна, че се е разчуствал от края на снимките на Game of Thrones. "Последният ми снимачен ден беше много хубав и тъжен. Всички хора от сериала, които обичам, дойдоха. Същото направих и аз, когато те снимаха последните си сцени." /lifestyle.bg