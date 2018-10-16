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Спортът по телевизията днес

16.10.2018 08.28

08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Хъдърсфийлд Таун, мач от английската Висша лига, повторение
08:30 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, финал
09:00 BNT 3: Футбол: Испания - Англия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"
10:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Еспаньол (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
10:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Ховентут, мач от испанската баскетболна лига, повторение
10:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Байер Л - АЕК Ларнака
10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение
10:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Голдън Стейт Уориърс - Хюстън Рокетс, четвърти финален мач от Западната конференция на НБА, повторение
11:50 Film Plus: Тенис: Hong Kong Tennis Open, Хонг Конг (WTA International - финал, повторение)
12:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Спартак М - Виляреал
12:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Бромич Албиън - Кристъл Палас, мач от трети кръг за Карабао къп, повторение
12:05 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Лион, мач от френската Лига 1, повторение
13:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Intrum Stockholm Open, Стокхолм (ATP WORLD TOUR 250)
14:00 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Уигън Атлетик, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСВ Айндховен - Интер
14:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
14:15 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи
15:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, Минесота - Колорадо
15:40 BNT 3: Футбол: Холандия - Германия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"
15:45 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига, повторение
16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Локомотив М - Шалке 04
17:00 Diema Sport: Класика от "А" Професионална футболна група: Лудогорец - Левски (2015-16), повторение
17:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
17:30 BNT 3: Футбол: Испания - Англия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"
17:30 Diema Sport: Баскетбол: Кливланд Кавалиърс - Бостън Селтикс, шести финален мач от Източната конференция на НБА, повторение
18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Наполи - Ливърпул
18:05 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Каен, мач от френската Лига 1, повторение
19:15 BNT 3: Футбол: България - Кипър - среща от турнира "Лига Европа"
19:15 Eurosport: Футбол: Германия - Ирландия, евроквалификация до 21 години, директно
20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига
20:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение
20:00 Nova Sport: Футбол: Барнзли - Лутън Таун, мач от английската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
21:00 BNT: Студио "Футбол" коментарно предаване
21:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение
21:30 Mtel Sport 1: Баскетбол: Евролига
21:35 BNT 3: Футбол: Франция - Германия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Париж
21:45 BNT: Футбол: Норвегия - България, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Осло /Норвегия/
22:00 Diema Sport: Баскетбол: Голдън Стейт Уориърс - Кливланд Кавалиърс, втори финален мач от НБА, повторение
22:15 Nova Sport: Футбол: Монако - Рен, мач от френската Лига 1, повторение
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Уотфорд, мач от трети кръг за Карабао къп, повторение
23:20 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
23:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Атлетик /Б/(Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
23:35 BNT: Студио "Футбол" коментарно предаване

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