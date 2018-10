Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Хъдърсфийлд Таун, мач от английската Висша лига, повторение

08:30 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, финал

09:00 BNT 3: Футбол: Испания - Англия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

10:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Еспаньол (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Ховентут, мач от испанската баскетболна лига, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Байер Л - АЕК Ларнака

10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Голдън Стейт Уориърс - Хюстън Рокетс, четвърти финален мач от Западната конференция на НБА, повторение

11:50 Film Plus: Тенис: Hong Kong Tennis Open, Хонг Конг (WTA International - финал, повторение)

12:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Спартак М - Виляреал

12:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Бромич Албиън - Кристъл Палас, мач от трети кръг за Карабао къп, повторение

12:05 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Лион, мач от френската Лига 1, повторение

13:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Intrum Stockholm Open, Стокхолм (ATP WORLD TOUR 250)

14:00 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Уигън Атлетик, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСВ Айндховен - Интер

14:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

14:15 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

15:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, Минесота - Колорадо

15:40 BNT 3: Футбол: Холандия - Германия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

15:45 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига, повторение

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Локомотив М - Шалке 04

17:00 Diema Sport: Класика от "А" Професионална футболна група: Лудогорец - Левски (2015-16), повторение

17:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

17:30 BNT 3: Футбол: Испания - Англия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

17:30 Diema Sport: Баскетбол: Кливланд Кавалиърс - Бостън Селтикс, шести финален мач от Източната конференция на НБА, повторение

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Наполи - Ливърпул

18:05 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Каен, мач от френската Лига 1, повторение

19:15 BNT 3: Футбол: България - Кипър - среща от турнира "Лига Европа"

19:15 Eurosport: Футбол: Германия - Ирландия, евроквалификация до 21 години, директно

20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига

20:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение

20:00 Nova Sport: Футбол: Барнзли - Лутън Таун, мач от английската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:00 BNT: Студио "Футбол" коментарно предаване

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение

21:30 Mtel Sport 1: Баскетбол: Евролига

21:35 BNT 3: Футбол: Франция - Германия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Париж

21:45 BNT: Футбол: Норвегия - България, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Осло /Норвегия/

22:00 Diema Sport: Баскетбол: Голдън Стейт Уориърс - Кливланд Кавалиърс, втори финален мач от НБА, повторение

22:15 Nova Sport: Футбол: Монако - Рен, мач от френската Лига 1, повторение

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Уотфорд, мач от трети кръг за Карабао къп, повторение

23:20 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

23:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Атлетик /Б/(Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

23:35 BNT: Студио "Футбол" коментарно предаване 08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение08:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Хъдърсфийлд Таун, мач от английската Висша лига, повторение08:30 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, финал09:00 BNT 3: Футбол: Испания - Англия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"10:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Еспаньол (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)10:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Ховентут, мач от испанската баскетболна лига, повторение10:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Байер Л - АЕК Ларнака10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение10:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Голдън Стейт Уориърс - Хюстън Рокетс, четвърти финален мач от Западната конференция на НБА, повторение11:50 Film Plus: Тенис: Hong Kong Tennis Open, Хонг Конг (WTA International - финал, повторение)12:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Спартак М - Виляреал12:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение12:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Бромич Албиън - Кристъл Палас, мач от трети кръг за Карабао къп, повторение12:05 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Лион, мач от френската Лига 1, повторение13:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Intrum Stockholm Open, Стокхолм (ATP WORLD TOUR 250)14:00 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Уигън Атлетик, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСВ Айндховен - Интер14:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение14:15 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи15:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, Минесота - Колорадо15:40 BNT 3: Футбол: Холандия - Германия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"15:45 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ16:00 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига, повторение16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Локомотив М - Шалке 0417:00 Diema Sport: Класика от "А" Професионална футболна група: Лудогорец - Левски (2015-16), повторение17:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"17:30 BNT 3: Футбол: Испания - Англия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"17:30 Diema Sport: Баскетбол: Кливланд Кавалиърс - Бостън Селтикс, шести финален мач от Източната конференция на НБА, повторение18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Наполи - Ливърпул18:05 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Каен, мач от френската Лига 1, повторение19:15 BNT 3: Футбол: България - Кипър - среща от турнира "Лига Европа"19:15 Eurosport: Футбол: Германия - Ирландия, евроквалификация до 21 години, директно20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига20:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение20:00 Nova Sport: Футбол: Барнзли - Лутън Таун, мач от английската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване21:00 BNT: Студио "Футбол" коментарно предаване21:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение21:30 Mtel Sport 1: Баскетбол: Евролига21:35 BNT 3: Футбол: Франция - Германия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Париж21:45 BNT: Футбол: Норвегия - България, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Осло /Норвегия/22:00 Diema Sport: Баскетбол: Голдън Стейт Уориърс - Кливланд Кавалиърс, втори финален мач от НБА, повторение22:15 Nova Sport: Футбол: Монако - Рен, мач от френската Лига 1, повторение23:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Уотфорд, мач от трети кръг за Карабао къп, повторение23:20 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ23:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Атлетик /Б/(Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)23:35 BNT: Студио "Футбол" коментарно предаване Днес+ Запази и Сподели