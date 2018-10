Още снимки: test Най-старите фондови борси в света Борсите днес играят много важна роля в глобалната икономика. Страните по света зависят от динамиката и посоката на капиталовите потоци, а икономическият ръст се свързва с това, което се случва на фондовите борси по целия свят.



От историческа гледна точка обаче фондовите борси са сравнително скорошно явление. Те не винаги са имали толкова важно значение.



Предлагаме ви разказ за някои от най-старите фондови борси, които съществуват в една или друга форма и до ден днешен.



Амстердамска фондова борса



Амстердамската фондова борса е предишното название на борсата, намираща се в едноименния холандски град. През септември 2000 година тя се слива с Брюкселската и Парижката фондови борси, образувайки обединена компания под името Euronext, и известна и като Euronext Amsterdam.



Амстердамската фондова борса се смята за най-старата в света, основана през 1602 година от и едновременно с Нидерландската Източно-индийска компания. Впоследствие тя била наречена Амстердамска борса и първа започнала да търгува с ценни книжа.



В историята борсите, обаче, имала Амстердамската стокова борса, възникнала през 1608 година. На нея за първи път била въведена търговията по образци и проби на стоки, а по-късно били въведено качествени стандарти, което позволило те да се търгуват без на борсата да присъстват самата продукция.



Амстердамската борса била първата борса на която са започнали да се осъществяват операции с ценни книжа.



Лондонска фондова борса (London Stock Exchange Group)



Формалната официална история на Лондонска фондова борса започва през 1801 г., но фактически 230 години по-рано.



Лондонската фондова борса (LSE) е добре позната на трейдърите и инвестирите в целия финансов свят. На Лондонската фондова борса се търгуват акциите на около 1000 компании, разположени в 46 развити и развиващи се страни.



През 1571 г. британският кралски финансист Томас Грешам получива разрешение от кралицата за изграждането на платформа за обмен, която по негово мнение трябва да присъства за развитието на търговските операции и деловите отношения.



Първоначално финансовият консултант планирал да обедини производители и търговци на овча вълна, но по-късно на борсовата площадка се появяват и продавачи на най-различни други стоки.



Франкфуртска фондова борса (Frankfurt Stock Exchange)



Франкфуртската фондова биржа (FWB) е най-голямата германска и една от най-големите световни борси. Неин оператор е Deutsche Boerse Group AG.



За начална точка на нейното съществуване се смята приемането от търговците на единни обменни валутни курсове през 1585 година. По онова време Франкфурт на Майн вече е бил един от най-големите европейски търговски центрове.



Основният индекс на борсата - DAX, отразява цената на 30-те най-големи германски компании и се смята за барометър за състоянието на немската икономика.



В 2017 г. антимонополния комитет на Европейската комисия се произнесе по повод плановете за сливането на Лондонската и Франкфуртската борси. ЕК взе решение да блокира сливането, доколкото то щяло да доведе до фактически монопол на редица пазари и било навредило на конкуренцията.



Нюйоркска фондова борса (New York Stock Exchange)



Нюйоркска фондова борса (NYSE) е разположена на Уолстрийт в Ню Йорк и е главната фондова борса на САЩ. На нея се търгуват акциите на повече от 2000 компании с пазарна капитализация доста над 10 трилиона долара.



Символ на икономическото могъщество на САЩ и на финансовата индустрия въобще, дълги години е най-голямата в света борса по обем на оборота.



На тази борса се определя световноизвестният индекс Dow Jones Industrial Average за акциите на промишлените компании, NASDAQ 100 за технологичния сектор, както и S&P 500 за 500-те най-големи американски компании.



Идеята за създаване на борсата е оформена през май 1792 г., когато 24 нюйоркски брокера, работещи с финаносви инструменти, както техни лондонски колеги подписали в кафене "Споразумението под чинара". С него се създала Ню Йоркската фондова борса.



Първи на нея през 1792 година се котирали акциите на The Bank of New York, а в края на 19-ти и началото на 20- век тя станала една от най-големите в света.



Фондовата борса в Бомбай (Bombay Stock Exchange)



Бомбайската фондова борса (BSE) е най-старата в Индия и Азия. Тя е създадена през в 1875 година, когато страната е била владение на британската империя. Това дърво и досега расте в центъра на Момбай, като около него е създаден един от парковете на града.



С времето групата брокери оформили своите отношения, създавайки асоциация, на чиято основа през 1875 г. е била създадена първата борса в Азия.



През 1928 г. започнало строителството на нова сграда на борсата в която тя функционира от 1930 година досега.



Токийска фондова борса (Tokyo Stock Exchange)



Токийската фондова борса е основана през 1878 година. Тя е членска организация с нестопанска цел, която е юридическо лице и има широки права в областта на самоуправлението. Борсата влиза във Федерацията на фоновите борси на Азия и Океания.



През 2012 Токийската фондова борса осъществява поглъщане на фондовата борса на Осака. Обединената компания, създадена на 1 януари 2013, получава названието Japan Exchange Group,Inc.



Фондова борса на Торонто (Toronto Stock Exchange)



Фондовата борса на Торонто е една от най-големите в света. Тя е създадена през 1852 година, като през 1878 година се преобразува в акционерно дружество.



През 1934 година се обединява с основния си конкурент - Канадската фонова и минна борса.



През 1977 г. пуска първата в света система за електронна търговия Computer Assisted Trading System (CATS), която се използва и досега от много други търговски платформи.



От 2002 година 100 % от акциите на борсата принадлежат на компанията TMX Group Inc., където освен TSX влизат още седем търговско-финансови компании.



Йоханесбургска фондова борса (JSE)



Йоханесбургската фондова борса (JSE) е най-голямата фонова борса в Африка. Тя е разположена в Сандтон, предградие на южноафриканския мегаполис Йоханесбург.



Йоханесбургската фондова борса се появява като място за търговия на ценни книжа на златодобивните компании. За официална дата на нейното създаване се приема 8 ноември 1887 година.



В своята история търговската площадка няколко пъти сменя своето място, отивайки във все по-просторни и модерни сгради. След столетна практика гласовитите борсови търгове преминават на високотехнологична компютъризирана система, влязла в действие през 1996 година./money.bg

