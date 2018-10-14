Спортът по телевизията днес
14.10.2018 08.28
08:00 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, полуфинали
08:00 Film Plus: Футбол: Алавес - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
08:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Кардиф Сити, мач от английската Висша лига, повторение
08:20 Mtel Sport 1: Волейбол: Световно първенство за жени
09:25 Mtel Sport 1: Студио "Волейбол"
09:30 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Линц, полуфинали
09:30 BNT 3: Футбол: България - Кипър - среща от турнира "Лига Европа"
10:00 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг
10:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Рен, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение
10:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване
11:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - АЕК Атина
11:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение
11:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Hong Kong Tennis Open, Хонг Конг - финал (WTA International)
11:20 BNT 3: Футбол: Норвегия - Словения - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"
12:30 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Линц, полуфинали
13:00 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно
13:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал М - Рома
13:00 Diema Sport: Волейбол: ЦСКА - Нефтохимик, трети финален мач от плейофите на Суперлигата, повторение
13:30 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Ховентут, мач от испанската баскетболна лига, директно
13:30 Film Plus: Тенис: Олга Данилович - Александра Саснович (Moscow River Cup, Москва; WTA International - I полуфинал, повторение)
13:40 BNT 3: Футбол: Холандия - Германия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"
14:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин
15:00 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, финал, директно
15:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Манчестър Юн
15:10 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно
15:30 Diema Sport: Футбол: Черно море - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение
15:50 BNT 3: Футбол: Румъния - Сърбия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Букурещ
16:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Каен, мач от френската Лига 1, повторение
16:00 Film Plus: Тенис: Анастасия Потапова - Тамара Зидансек (Moscow River Cup, Москва; WTA International - II полуфинал, повторение)
17:00 Eurosport: Футбол: MLS, Минесота - Колорадо
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение
17:15 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига
17:30 Diema Sport: Баскетбол: Кливланд Кавалиърс - Бостън Селтикс, четвърти финален мач от Източната конференция на НБА, повторение
18:05 Nova Sport: Футбол: Барнзли - Лутън Таун, мач от английската Лига 1, повторение
18:05 Film Plus: Тенис: Олга Данилович - Анастасия Потапова (Moscow River Cup, Москва; WTA International - финал, повторение)
18:50 BNT 3: Футбол: Русия - Турция - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Сочи
19:00 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, финал
19:10 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи
20:00 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно
20:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение
20:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:15 Diema Sport 2: Баскетбол: Уникаха - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига, директно
20:30 Film Plus: Тенис: Hong Kong Tennis Open, Хонг Конг - финал (WTA International - повторение)
21:35 BNT 3: Футбол: Полша - Италия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Хожув
21:45 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига
21:55 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно
22:00 Film Plus: Футбол: Атлетик /Б/ - Реал /Сосиедад/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
23:00 Diema Sport: Футбол: Септември - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение
23:15 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Ховентут, мач от испанската баскетболна лига, повторение
23:15 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, повторение
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