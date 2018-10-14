Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, полуфинали

08:00 Film Plus: Футбол: Алавес - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

08:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Кардиф Сити, мач от английската Висша лига, повторение

08:20 Mtel Sport 1: Волейбол: Световно първенство за жени

09:25 Mtel Sport 1: Студио "Волейбол"

09:30 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Линц, полуфинали

09:30 BNT 3: Футбол: България - Кипър - среща от турнира "Лига Европа"

10:00 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг

10:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Рен, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение

10:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване

11:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - АЕК Атина

11:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение

11:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Hong Kong Tennis Open, Хонг Конг - финал (WTA International)

11:20 BNT 3: Футбол: Норвегия - Словения - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

12:30 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Линц, полуфинали

13:00 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

13:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал М - Рома

13:00 Diema Sport: Волейбол: ЦСКА - Нефтохимик, трети финален мач от плейофите на Суперлигата, повторение

13:30 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Ховентут, мач от испанската баскетболна лига, директно

13:30 Film Plus: Тенис: Олга Данилович - Александра Саснович (Moscow River Cup, Москва; WTA International - I полуфинал, повторение)

13:40 BNT 3: Футбол: Холандия - Германия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

14:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин

15:00 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, финал, директно

15:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Манчестър Юн

15:10 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

15:30 Diema Sport: Футбол: Черно море - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение

15:50 BNT 3: Футбол: Румъния - Сърбия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Букурещ

16:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Каен, мач от френската Лига 1, повторение

16:00 Film Plus: Тенис: Анастасия Потапова - Тамара Зидансек (Moscow River Cup, Москва; WTA International - II полуфинал, повторение)

17:00 Eurosport: Футбол: MLS, Минесота - Колорадо

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

17:15 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига

17:30 Diema Sport: Баскетбол: Кливланд Кавалиърс - Бостън Селтикс, четвърти финален мач от Източната конференция на НБА, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Барнзли - Лутън Таун, мач от английската Лига 1, повторение

18:05 Film Plus: Тенис: Олга Данилович - Анастасия Потапова (Moscow River Cup, Москва; WTA International - финал, повторение)

18:50 BNT 3: Футбол: Русия - Турция - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Сочи

19:00 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, финал

19:10 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

20:00 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно

20:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

20:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:15 Diema Sport 2: Баскетбол: Уникаха - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига, директно

20:30 Film Plus: Тенис: Hong Kong Tennis Open, Хонг Конг - финал (WTA International - повторение)

21:35 BNT 3: Футбол: Полша - Италия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Хожув

21:45 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига

21:55 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно

22:00 Film Plus: Футбол: Атлетик /Б/ - Реал /Сосиедад/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

23:00 Diema Sport: Футбол: Септември - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

23:15 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Ховентут, мач от испанската баскетболна лига, повторение

23:15 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, повторение 08:00 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, полуфинали08:00 Film Plus: Футбол: Алавес - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)08:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение08:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Кардиф Сити, мач от английската Висша лига, повторение08:20 Mtel Sport 1: Волейбол: Световно първенство за жени09:25 Mtel Sport 1: Студио "Волейбол"09:30 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Линц, полуфинали09:30 BNT 3: Футбол: България - Кипър - среща от турнира "Лига Европа"10:00 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг10:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Рен, мач от френската Лига 1, повторение10:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение10:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване11:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - АЕК Атина11:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение11:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Hong Kong Tennis Open, Хонг Конг - финал (WTA International)11:20 BNT 3: Футбол: Норвегия - Словения - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"12:30 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Линц, полуфинали13:00 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно13:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал М - Рома13:00 Diema Sport: Волейбол: ЦСКА - Нефтохимик, трети финален мач от плейофите на Суперлигата, повторение13:30 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Ховентут, мач от испанската баскетболна лига, директно13:30 Film Plus: Тенис: Олга Данилович - Александра Саснович (Moscow River Cup, Москва; WTA International - I полуфинал, повторение)13:40 BNT 3: Футбол: Холандия - Германия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"14:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин15:00 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, финал, директно15:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Манчестър Юн15:10 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно15:30 Diema Sport: Футбол: Черно море - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение15:50 BNT 3: Футбол: Румъния - Сърбия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Букурещ16:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Каен, мач от френската Лига 1, повторение16:00 Film Plus: Тенис: Анастасия Потапова - Тамара Зидансек (Moscow River Cup, Москва; WTA International - II полуфинал, повторение)17:00 Eurosport: Футбол: MLS, Минесота - Колорадо17:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение17:15 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига17:30 Diema Sport: Баскетбол: Кливланд Кавалиърс - Бостън Селтикс, четвърти финален мач от Източната конференция на НБА, повторение18:05 Nova Sport: Футбол: Барнзли - Лутън Таун, мач от английската Лига 1, повторение18:05 Film Plus: Тенис: Олга Данилович - Анастасия Потапова (Moscow River Cup, Москва; WTA International - финал, повторение)18:50 BNT 3: Футбол: Русия - Турция - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Сочи19:00 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, финал19:10 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи20:00 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно20:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение20:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:15 Diema Sport 2: Баскетбол: Уникаха - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига, директно20:30 Film Plus: Тенис: Hong Kong Tennis Open, Хонг Конг - финал (WTA International - повторение)21:35 BNT 3: Футбол: Полша - Италия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Хожув21:45 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига21:55 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно22:00 Film Plus: Футбол: Атлетик /Б/ - Реал /Сосиедад/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)23:00 Diema Sport: Футбол: Септември - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение23:15 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Ховентут, мач от испанската баскетболна лига, повторение23:15 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, повторение Днес+ Запази и Сподели



