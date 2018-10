Още снимки: test Ед Шийрън плаща повече данъци от Starbucks и Amazon, а е спечелил по-малко За изминалата година Ед Шийрън е спечелил по-малко от Starbucks и Amazon, реализирани в печалбa, но се оказва, че е платил повече от данъци и от двете компаниите.



Данните, публикувани този уикенд, показват, че поп звездата е платил грубо 5.29 млн. британски лири данъци в сравнение с 4.5 млн. паунда, които са внесли Amazon и 3.3 млн. британски лири данъци, получени от глобалната верига за кафе Starbucks във Великобритания.



За справка Ед Шийрън реализира печалба от 27 млн. пауна, докато Starbucks направи 162 млн. британски лири, а Amazon донесе близо 2 милиарда паунда приходи, разкрива Inews.



Както Starbucks, така и Amazon станаха обект на нападки, след като се изясни колко плащат за данъци и двете компании, въпреки огромните си печалби. И не са само те.



Във Великобритания Facebook плаща само 15.8 милиона британски лири данък, въпреки че има печалба от 1.3 млрд. паунда в Обединеното кралство.



Точните цифри



Според Sun, данните на компанията на Ед Шийрън Ed Sheeran Ltd, която пусна информация за сметките си, сочат, че бизнесът има оборот от 36.293 611 британски лири и брутна печалба от 27.376 900 паунда.



Звездата на "Shape of You" обаче е платил точно 5.293 424 паунда за данък и има над 16 милиона паунда в банката.



Ед Шийрън обаче не се интересува много от парите и в интервю за ОК! през миналата година той каза, че те не могат да го мотивират.



