8 тренда, които оформят световната икономика Светът се промяна изключително близо и за това са виновни, разбира се, технологиите. Милиарди хора са свързани в глобалната мрежа и това позволява почти мигновеното разпространение на информация, идеи и иновации.



Когато технологиите се съчетаят с бързо променящи се демографски фактори и тенденции и растяща политическа несигурност, става ясно, че следващите 10 години най-вероятно ще са свързани със сериозни трансформации в световната икономика.



Ето и кои могат да са основните трендове, които да оформят световната икономика, според изданието Visual Capitalist.



Технологична инвазия

Едно е сигурно - през следващите десет години развитието на технологиите ще продължи да е в основата на прогреса. Нищо не може да спре технологиите да се развиват и това ясно се вижда от историята на човечеството. Изкуствен интелект, автономни автомобили, виртуална реалност - това са само част от направленията, където се очакват сериозни пробиви, които да доведат до промяна на начина по който потребяваме, живеем, комуникираме и се предвижваме.



Пионери като Хенри Форд и Томас Едисън са направили пробиви във физическия свят довели до реорганизация на бизнеса и инвестиране на масиран капитал за изграждане на физически заводи. Най-големите сини чипове в миналото в САЩ са били компании като: IBM, U.S. Steel, General Electric, Walmart, и Ford.



Днешната бизнес среда обаче е далеч по-различна. Живеем в свят на битове и байтове, където технологиите и новия начин на търговия и потребление доминират над физическите активи за пръв път. И това е видно от факта кои са най-ценните компании в момента...



Компании като Apple, Amazon, Google и Microsoft са лидери по пазарна оценка, далеч над тази на традиционни производители на физически активи, като General Electric например. Светът се сдоби с първата си милиардна компания през тази година - в лицето на Apple, като малко по-късно с подобна пазарна капитализация се отличи временно и още една компания от "новата икономика" - Amazon.



Еволюцията на парите

Парите безспорно са едно от най-значимите постижения на човечеството. От златните до хартиените пари - еволюцията на парите продължава с пълна сила, като в момента преминаваме към електронни пари.



Централните банки бяха единствените с привилегията да създават пари, но това е напълно възможно да остане в историята. Печатането на пари от страна на световните банки доведе до нещо ново и невиждано - ера на рекордна задлъжнялост.



Светът е натрупал в момента дълг в размер на 247 трилиона долара, като 63 трилиона от него е дълг на правителствата. Централните банки по света започват да се изправят пред опасността да не са единствените с контрол върху издаването на пари. Появиха се криптовалутите, които се обявиха за автономна система за разплащане и трупане на стойност, които се опитват да "изземат" традиционни функции на централните банки. Дали дигиталните монети ще успеят да се превърнат в по-сериозна заплаха за централните банки по света, само времето ще покаже.



Ерата на супербогатите е тук

Нетрадиционно голямо по размер богатство, започва да се концентрира в ръцете на малък брой хора. Всички бяхме свикнали с това, че Бил Гейтс е най-богатият човек в света. Оказва се обаче, че той започва да среща все по-голяма конкуренция.



Най-дългият в историята на САЩ "бичи пазар" роди много нови милиардери и направи някои от досегашните милиардери още по-богати.



Оказа се, че най-богатият човек в съвременната история и с отчитане на инфлацията, не е Бил Гейтс, а Джеф Безос - основателят на Amazon.



Сред 50-те най-богати хора в света, 12 са от сферата на технологиите, като те са средно с 18 години по-млади от това, което са били супер богаташите само преди десетилетие.



Трябва да се отбележи, че сериозно расте броят на милиардерите идващи от развиващите се пазари - като Китай, където се случва около 35% от световно икономическия ръст. За сравнение, ръстът на щатската икономика допринася за малко под 20% от общия такъв на световната икономика.



Израстването на Изтока ще продължава

Не е случайно, че Китай се определя, като "икономическия локомотив на световната икономика". Икономическото чудо Китай е историята на последните няколко десетилетия и най-вероятно ще продължи да е така и през следващото.



Непрестанния и ускорен ръст на Китай, направи така, че страната да се превърне във втората най-голяма световна икономика. И макар търговската война със САЩ да заплашва страната да забави икономическия си ръст в известна степен, едва ли ще станем свидетели на съществена промяна на ситуацията. Китай, се очаква да продължи да предопределя ръста на световната икономика и през следващото десетилетие.



Китай има над 100 града с население над 1 000 000 души. Всеки от тези градове, разполага с икономика, съпоставима с икономиките на водещи европейски държави.



Ускоряване на технологичния прогрес

Вече споменахме технологичния прогрес. Трябва да се има предвид обаче, че благодарение на технологиите и технологичния напредък, се ускорява сериозно разпространението на нови продукти.



Нови продукти могат да достигат до милиони потребители само за месеци. Като пример за това може да се посочи играта Pokemon Go, която достигна до 50 милиона потребителя само за 19 дни. За сравнение, на автомобилите са им трябвали 62 години, за да направят това, на телефона 50 години, на кредитните карти - 28 години и така нататък. Наблюдаваме непрестанно намаление на срока за масово разпространение на нови продукти, именно благодарение на напредъка на технологиите. И разбира се, благодарение на ръста на световното население.



6. Зелената революция



Живеем в свят, който започва да се стреми към по-чиста околна среда и стабилна енергийна среда. И това по естествен път води до развитието на "зелените технологии", при условие че няма как да разчитаме до безкрай на ограничените запаси от петрол и енергийни продукти, които освен това са и сериозни замърсители. До 2040-та година се очаква да бъдат инвестирани над 10 трилиона долара в нови централи за зелена енергия. Вятърните и слънчевите електроцентрали, се очаква да произвеждат около половината от цялата потребявана електроенергия, при това само след две десетилетия.



Над 1 милиарда електрически автомобили се очаква да се движат по улиците на света през 2047-ма година, според прогнози на Morgan Stanley.



Променящата се демографска структура

Демографските тенденции се променят непрестанно, но те ще доведат до ключови промени през следващото десетилетие за световната икономика. Населението на Западните Страни ще започне да се стабилизира, докато бумът на раждаемостта в Африка и развиващите се страни в Азия, както и урбанизацията, ще доведат до нови мегаполиси с населения от по над 50 милиона души. Прогнозите сочат, че само в Африка до края на 21-ви век, може да има над 13 мага-града с население по-голямо от това на Ню Йорк. До този момент, се очаква нито един град от Северна Америка, Европа, Южна Африка и Китай да няма представител сред 20-те най-населени града в света.



8. Търговският парадокс



По дефиниция търговските отношения между две страни са рационални, когато и двете печелят от търговията помежду си. Този принцип обаче, който бе в осовата на ръста на световната търговия от Втората Световна Война, може да не е в основата на търговските отношения през следващото десетилетие. Връщане на протекционизма в световен мащаб, при който всяка страна ще започне да се опитва да защитава своите водещи индустрии, може да е новата тенденция на следващото десетилетие. Това се поде от щатския президент Доналд Тръмп и като ответна реакция, се възприе, като стратегия и от много други страни по света./money.bg

