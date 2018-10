Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:30 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Линц, четвъртфинали

07:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

07:00 Film Plus: Футбол: Валенсия - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

08:00 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, четвъртфинали

08:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Монтана, мач за Суперкупата на България, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Челси, мач от английската Висша лига, повторение

09:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Hong Kong Tennis Open, Хонг Конг - полуфинали (WTA International)

09:15 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Полша - Бразилия - финал

09:25 Cinemax: "Шаолински футбол", екшън - комедия, Хонг Конг, 2001; реж. Стивън Чоу, със Стивън Чоу, Уей Зао, Ман-Тан Нг, Ин Це, Сесилия Чунг, [12+]

09:30 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Линц, четвъртфинали

10:00 Nova Sport: Футбол: Бордо - Нант, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шахтьор Донецк - Хофенхайм

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

10:30 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, четвъртфинали

11:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

11:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение

11:30 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Линц, четвъртфинали

11:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин

12:00 BNT 3: Футбол: Полша - Португалия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Ювентус

12:05 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Уигън Атлетик, мач от Чемпиъншип, повторение

13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 13-и епизод, повторение

13:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - ЦСКА, втори финален мач от плейофите на Суперлигата, повторение

13:30 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига

13:30 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг

13:30 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Линц, четвъртфинали

14:00 BNT 3: Футбол: Хърватия - Англия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Барнзли - Лутън Таун, мач от английската Лига 1, директно

14:00 Nova Sport: Футбол: Тулуза - Ница, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Бенфика - Байерн М

14:00 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига

14:30 Film Plus: Тенис: Петра Мартич - Михаела Бузарнеску (BRD Bucharest Open, Букурещ; WTA International - I полуфинал, повторение)

15:00 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Линц, полуфинали, директно

15:30 Diema Sport: Футбол: Берое - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

15:50 BNT 3: Футбол: Словакия - Чехия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Търнава

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване

16:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Лион, мач от френската Лига 1, повторение

16:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин

16:30 Film Plus: Тенис: Анастасия Севастова - Полона Херцог (BRD Bucharest Open, Букурещ; WTA International - II полуфинал, повторение)

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

17:10 Film Plus: Тенис: Анастасия Севастова - Петра Мартич (BRD Bucharest Open, Букурещ; WTA International - финал, повторение)

17:30 Diema Sport: Баскетбол: Кливланд Кавалиърс - Бостън Селтикс, трети финален мач от Източната конференция на НБА, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Монако - Рен, мач от френската Лига 1, повторение

18:50 BNT 3: Футбол: Норвегия - Словения - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Осло

19:00 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг

19:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, повторение

19:05 Cinemax: "Шаолински футбол", екшън - комедия, Хонг Конг, 2001; реж. Стивън Чоу, със Стивън Чоу, Уей Зао, Ман-Тан Нг, Ин Це, Сесилия Чунг, [12+]

19:30 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига

20:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение

20:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Каен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:00 Film Plus: Тенис: Hong Kong Tennis Open, Хонг Конг - полуфинали (WTA International - повторение)

21:00 BNT: Студио "Футбол" коментарно предаване

21:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, Минесота - Колорадо, директно

21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване

21:35 BNT 3: Футбол: Холандия - Германия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Амстердам

21:45 BNT: Футбол: България - Кипър, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от стадион "Васил Левски"

22:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 13-и епизод, повторение

23:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение

23:15 Nova Sport: Футбол: Барнзли - Лутън Таун, мач от английската Лига 1, повторение

23:30 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, полуфинали

