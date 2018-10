Още снимки: test Българският еврокомисар по цифровата икономика открива "InnoWave Summit" Шест дами на високи управленски позиции се включват като лектори в програмата на една от най-мащабните дигитални конференции в Югоизточна Европа InnoWave Summit, която се провежда в Двореца на културата и спорта във Варна на 19 и 20 октомври. Форумът ще бъде открит от българския еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел.



Сред участничките в конференцията са мениджърки на три български и още три световни компании. Сред тях са дами със значими професионални постижения, като например Нанси Немес, генерален мениджър „Хардуер" в Google, както и Оана Калугар, главен консултант в Performance+, която помага на бизнес лидери да разработват високоефективни екипи, използвайки Цифровата трансформация, с помощта на цели и ключови резултати (ЦКР).



Една от основните цели на InnoWave Summit е насърчаване на участието на жените в дигиталната сфера. По данни от проучване, поръчано от Европейската комисия, все по-малко дами избират да се реализират професионално в дигиталния сектор.



Тревожна е отчетената тенденция, че само 24 на 1000 жени, завършващи висше образование, са със специалност, свързана с ICT, като реално само 6 от тях започват работа в дигиталния сектор. Същото проучване отчита, че броят им е намалял в сравнение с 2011 г.



В отговор на отчетените негативни тенденции, еврокомисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел е изготвила Цифрова стратегия за жените в технологиите с цел привличането и участието на повече жени в дигиталния свят.



Сред ключовите мерки в стратегията са: противодействие на стереотипите, насърчаване на цифровите умения и образование, застъпничество за повече жени предприемачи и популяризиране на ролевите модели.



В програмата на Innowave Summit е заложен специален панел на Европейската комисия със съдействието и участието на българския еврокомисар Мария Габриел на тема „Women in tech in Western Balkans“ (Жените в технологичния сектор в Западните Балкани).



Целта е освен да поднесат качествено съдържание на конференцията, дамите също да послужат и като вдъхновение, за да могат повече жени в България и в Централна и Югоизточна Европа да последват примера им за успешна реализация в дигиталната сфера.



В по-широк контекст, панелът ще отправи поглед към Цифровата програма за Западните Балкани, включена в стратегията на ЕС за региона по предложение на Мария Габриел.



