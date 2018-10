Още снимки: test Пет тренда в технологиите ще променят обществото и икономиката след 2030 г. Данните са новата валута, заявиха експерти на годишния форум на Dell Technologies



Пет технологични тренда ще повлияят на бъдещето на обществото, икономиката и пазара на труда в следващото десетилетие. “Вятърът” на технологичната трансформация ще бъде движен от интернет на нещата, изкуствен интелект и машинно обучение, виртуална и добавена реалност, роботика и облачни услуги. Това сочи доклад, изготвен по поръчка на Dell Technologies от Institute for the Future.



Резултатите от него бяха представени от Радомир Бордон, главен директор Технологични напрaвления за Централна и Източна Европа на Dell EMC на годишния форум на Dell Technologies “Make it Real”, организиран от компанията.



“Всички тези технологични трендове са изпълнени с данни. Ако знаете как да ги използвате, ще бъдете конкурентоспособни, ще променяте и оптимизирате бизнеса си. Данните стават валута”, заяви Бордон. Според него, за да функционира всяка организация или предприятие след 12 г., процесите в тях трябва да са на базата на “солидни цифрови технологични основи”.



“Ускоряването на бизнес процесите с използването на цифровите технологии дава конкурентно предимство. Бизнес плановете трябва да са тясно свързани с технологиите. Една от последиците от цифровата трансформация е и промяната на работното пространство”, смята Бордон.



“Ако попитате какво е интернет на нещата, много хора няма да знаят. Това не е нещо, което да изтеглите и заредите, а е цяла концепция”, обясни той.



Бордон подчерта важността на цифровите данни за бизнеса. “Колкото повече и по-добри данни имате, толкова по-добре ще можете да планирате бизнеса си. Данните могат да идват от много вътрешни и външни източници и да бъдат консолидирани и анализирани в облака”, каза Бордон.



Освен с разработката на умни решения за бизнеса, Dell EMC осигурява и специализирани сървъри, с които безопасно да се обработват и анализират данни. Заради обема и сложността на данните, генерирани от сензорите, устройствата и оборудването в Интернет на нещата могат да претоварят традиционната мрежова инфраструктура. Затова компанията предлага гъвкава архитектура, която се грижи с конкретни решения за отделните бизнеси. Проучвания показват, че повече от 50% от потребителите вече използват платформа, активирана с изкуствен интелект - например дигитални помощници като “Сири” или “Алекса”.



Във финансовите институции или в сферата на електронната търговия често не се комуникира с хора, а с чатботове. Компанията отчита, че изкуственият интелект и интернет на нещата са особено активни в няколко измерения: някои хора вече се възползват от решения за интелигентни домове, където могат отдалечено да преглеждат информация за своя дом и да управляват осветлението, отоплението и дори автоматично да получават аларми, ако светлините в дома се включат.



“Достигаме добри резултати в България и бизнеса се развива все по-бързо. В момента търсим възможности за разширяване на офисите си, сигурен съм, че през следващата година ще има повече хора в екипа ни", заяви Александър Антич, директор “Продажби” за Адриатика и България в Dell EMC. Той отбеляза, че компанията е първа по пазарен дял в сегмента за решенията за съхранение на данни и отчита ръст в продажбите на всички технологични продукти, предлагани в България.





По време на технологичния форум на Dell Technologies се проведе сесия, посветена на “Жените в технологиите”

В България жените са по-образовани от мъжете, но са извън пазара на труда



Около 20% повече са жените с висше образование в България, отколкото мъжете. Това показват данни на Евростат, представени на среща на жените, които са на водещи позиции в сферата на информационните технологии, проведена в рамките на форума на Dell EMC.



Срещата беше открита и модерирана от Катерина Атанасополу – маркетинг директор за Централна и Източна Европа, и Нели Илиева – директор Корпоративни клиенти в Dell EMC България



“България показва впечатляващи резултати относно делът на образованието спрямо половете. В това отношение е сред най-добрите в Европейския съюз, страхотно е. Но не чак толкова...”, заяви Катерина Атанасопуло. Оказва се, че в България 50% повече мъже работят, отколкото е делът на работещите при жените. Само 2% от жените напускали работата си, за да имат деца.



“Къде са останалите?”, попита тя присъстващите на срещата.



Атанасопуло цитира данни на “Форбс”, според които от заемащите позиция главен изпълнителен директор по-малко са жени, отколкото тези, които се казват Дейвид.



Затова от Dell EMC предприемат различни инициативи, които да засилят ролята на жените в технологичната сфера и в реализирането на световния икономически растеж. Чрез мрежата Dell Women Entrepreneurs Network, Dell свързва жените предприемачи по целия свят с мрежи, източници на капитал, знания и технологии. От компанията смятат, че подходът на жените е уникален, защото не самата технология е важна, а какви връзки и решения помага да се вземат.



Dell EMC ще подкрепи за втора година конкурса Entrepregirl, съобщи Саша Безуханова, организатор и основател на Българския център за жените в технологиите. Тазгодишното издание ще стартира на 15 октомври и, както досега, в него ще могат да се включат момичетата между 16 и 25 години. Инициативата се оказва повече от успешна, защото за 4 години е успяла да насърчи над 200 млади жени да стартират свои проекти и да спомогне за преодоляването на стереотипа за женска и мъжка професия.



Инициативата се оказва повече от успешна, защото за 4 години е успяла да насърчи над 200 млади жени да стартират свои проекти и да спомогне за преодоляването на стереотипа за женска и мъжка професия.