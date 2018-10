Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:30 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Линц, втори ден

06:50 Film Plus: Тенис: Айла Томлянович - Кики Бертенс (Korea Open, Сеул; WTA International - финал, повторение)

08:00 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, втори ден

08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай

08:00 Diema Sport: Футбол: Септември - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Хъдърсфийлд Таун, мач от английската Висша лига, повторение

08:30 BNT 3: УЕФА Лига на нациите магазинно предаване /3 епизод/

09:00 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Полша - Бразилия - финал

09:30 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Линц, втори ден

10:00 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Уигън Атлетик, мач от Чемпиъншип, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Марсилия - Айнтрахт Франгфурт

10:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай

10:00 Film Plus: Футбол: Валенсия - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение

10:30 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, втори ден

11:30 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Линц, втори ден

12:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2018-19), 8-и епизод, повторение

12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 13-и епизод, повторение

12:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Арсенал - Ворскла

12:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай

12:00 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Анастасия Павлюченкова (Dongfeng Motor Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - I четвъртфинал, повторение)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Естудиантес - Фуенлабрада, мач от испанската баскетболна лига, повторение

12:30 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, втори ден

13:00 Diema Sport: Волейбол: ЦСКА - Монтана, четвърти полуфинален мач от плейофите на Суперлигата, повторение

13:30 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Линц, втори ден

14:00 Nova Sport: Футбол: Бордо - Нант, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - АЕК Атина

14:00 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Роджър Федерер /Швейцария/ - Джон Иснър /САЩ/ - среща на от двубоя между отбора на Европа и отбора на света

14:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай

14:20 Film Plus: Тенис: Куан Уан - Моника Пюиг (Dongfeng Motor Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - II четвъртфинал, повторение)

15:15 Eurosport 2: Футбол: MLS, обзор на кръга

15:40 Film Plus: Тенис: Доминика Цибулкова - Ирина Сабаленка (Dongfeng Motor Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - III четвъртфинал, повторение)

16:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Брентфорд, мач от Чемпиъншип, повторение

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал М - Рома

16:20 BNT 3: Футбол: Словения - България, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

17:00 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Челси, мач от английската Висша лига, повторение

17:00 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, трети ден, директно

17:20 Film Plus: Тенис: Анет Контавейт - Катерина Синиакова (Dongfeng Motor Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - IV четвъртфинал, повторение)

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Манчестър Юн

18:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Кливланд Кавалиърс, първи финален мач от Източната конференция на НБА, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Лион, мач от френската Лига 1, повторение

18:10 BNT 3: Футбол: Италия - Украйна - приятелска среща

19:10 Film Plus: Тенис: Анет Контавейт - Циан Уан (Dongfeng Motor Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - I полуфинал, повторение)

19:30 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига

20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 13-и епизод

20:00 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Ашли Барти (Dongfeng Motor Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - II полуфинал, повторение)

20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

20:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Монтана, мач за Суперкупата на България, повторение

20:00 Nova Sport: Футбол: Тулуза - Ница, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 BNT 3: УЕФА Лига на нациите магазинно предаване /3 епизод/

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване

21:35 BNT 3: Футбол: Полша - Португалия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Генуа

21:40 Film Plus: Футбол: Севиля - Селта /Виго/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

22:15 Nova Sport: Футбол: Болтън Уондърърс - Блекбърн Роувърс, мач от Чемпиъншип, повторение

23:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

23:30 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Анет Контавейт (Dongfeng Motor Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - финал и награждаване, повторение)



