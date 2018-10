Още снимки: test Празник на морските спортове ще се проведе край Аспарухово Регатата „Есенни ветрила“, демонстрации и открити безплатни уроци по каяк, сърф и SUP борд са забавленията на празника на морските спортове, който ще се проведе на 13-ти и 14-ти октомври на плажа в Аспарухово.



Гонките на регата е в класовете Оптимист и Лазер 4.7, а от брега ще могат да се наблюдават и демонстрации по останалите спортове, съобщават от дирекция „Спорт“ към Община Варна.



Уроците по кану-каяк ще бъдат с професионални инструктори. Желаещите да тестват и SUP борд също ще имат тази възможност. Децата под 14 г. могат да участват, но задължително с родител. Необходима е предварителна регистрация със следните данни: три имена, години, предишен опит (ако има такъв) и имената на придружител / за деца под 14 години/ на имейл: sportvarna@abv.bg.



