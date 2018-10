Още снимки: test Хората могат да разпознаят 5000 лица Членове на семейството, приятели, непознати, срещнати на улицата, видни личности, които се появяват на екраните на смартфони и на телевизионния екран - хората могат да разпознаят средно 5000 лица, сочат резултатите от изследване, цитирани от Франс прес.



През по-голямата част от историята на човечеството хората са живели на малки групи, включващи стотина души, но през последните няколко века настъпи коренна промяна.



Изследването на учени от университета в Йорк, Англия, показва, че способността ни за лицево разпознаване ни позволява да направим ежедневно преглед на хиляди лица, виждани на често посещавани места, на екраните на смартфони ни или на телевизионния екран.



"В ежедневието имаме навика да идентифицираме приятели, колеги, известни личности, както и много други хора“, заяви Роб Дженкинс от катедрата по психология в университета. „Но никой не е установил броя лица, които хората реално разпознават".



За целите на изследването Дженкинс и екипът му поискали от участниците да споменат броя лица, за които си спомнят в личния си живот. След това доброволците трябвало да си спомнят броя на хората, които са разпознали, без да ги познават.



На участниците били показани и хиляди снимки на известни личности. Доброволците трябвало да посочат кои известни личности са разпознали. Оказало се, че всеки участник може да разпознае между 1000 и 10 000 лица.



"Констатирахме, че хората разпознават средно около 5000 лица", отбеляза Дженкинс. Учените смятат, че получените резултати могат да допринесат за разработване на компютърни програми за лицево разпознаване, които са все по-често използвани на летища и в разследвания на престъпления.



Резултатите от изследването са публикувани в Proceedings of the Royal Society B.





Членове на семейството, приятели, непознати, срещнати на улицата, видни личности, които се появяват на екраните на смартфони и на телевизионния екран - хората могат да разпознаят средно 5000 лица, сочат резултатите от изследване, цитирани от Франс прес.През по-голямата част от историята на човечеството хората са живели на малки групи, включващи стотина души, но през последните няколко века настъпи коренна промяна.Изследването на учени от университета в Йорк, Англия, показва, че способността ни за лицево разпознаване ни позволява да направим ежедневно преглед на хиляди лица, виждани на често посещавани места, на екраните на смартфони ни или на телевизионния екран."В ежедневието имаме навика да идентифицираме приятели, колеги, известни личности, както и много други хора“, заяви Роб Дженкинс от катедрата по психология в университета. „Но никой не е установил броя лица, които хората реално разпознават".За целите на изследването Дженкинс и екипът му поискали от участниците да споменат броя лица, за които си спомнят в личния си живот. След това доброволците трябвало да си спомнят броя на хората, които са разпознали, без да ги познават.На участниците били показани и хиляди снимки на известни личности. Доброволците трябвало да посочат кои известни личности са разпознали. Оказало се, че всеки участник може да разпознае между 1000 и 10 000 лица."Констатирахме, че хората разпознават средно около 5000 лица", отбеляза Дженкинс. Учените смятат, че получените резултати могат да допринесат за разработване на компютърни програми за лицево разпознаване, които са все по-често използвани на летища и в разследвания на престъпления.Резултатите от изследването са публикувани в Proceedings of the Royal Society B. Днес+ Запази и Сподели