Джон Ленън: Зад всеки идиот има една велика жена Днес се навършват 78 години от рождението на великия музикант, текстописец и художник Джон Ленън. Създателят на световните хитове, които обичаме да слушаме и до днес, е роден на 9-и октомври 1940 г. в Ливърпул.



Той е един от гениите на световната поп и рок музика, известен като създател и член на легендарната група „Бийтълс“. Ленън се превръща в една от най-влиятелните фигури на ХХ в., наложили ново звучене в световната музика, а песните му си припяваме и до днес.



Джон Ленън е интересна личност с вълнуваща история. Още в училище той разкрива и друг талант, освен свиренето и пеенето. В гимназията Джон обожава да рисува карикатури и бързо е забелязан от учителите си. По това време той не се радва на добър успех в училище и често има проблеми заради бунтарския си нрав. Но години по-късно, благодарение на музиката и на срещата му с Пол Макартни той намира духовното си щастие, а не след дълго и световно признание. Джон Ленън се превръща в знаменитост, след като с Пол основават групата „Бийтълс“, която успя да промени облика на музиката през 60-те. Едни от най-големите хитове, написани от Джон, са: „All You Need Is Love”, “Imagine”, “In My Life”, “Help”, “A Hard Day`s Night” и много други.







Разбира се, както всеки велик творец, така и Джон Ленън е проявявал и странните си страни. Например един от първите мениджъри на „Бийтълс“ разкрива, че Джон често обичал да заспива в стар ковчег, вместо в леглото си. И между другото е бил пристрастен към играта „Монополи“ и я е носил навсякъде със себе си, дори на турнета.



Колкото и необяснимо да звучи, Джон Ленън мрази гласа си и никога не е бил съгласен да пее, въпреки че е признат за един от най-добрите вокалисти в света. От самото си създаване „Бийтълс“ се радват на широка популярност и обичта на феновете си по цял свят. Следват турнета, записи, клипове и награди, сред които „Грами“ и „Брит“. Те получават признание „Албум на годината“, „Най-добър нов изпълнител“, „Най-добър видеоклип“ и „Награда за цялостно творчество“.



Но през 1970 г. всичко се променя, когато бандата се разпада. В музикалните среди и до днес се твърди, че причина за тъжното събитие е любимата на Джон Ленън – Йоко Оно. Към днешна дата вдовицата продължава да отрича, че носи вина за разпада на „Бийтълс“.



След 1970 г. Джон продължава соловата си кариера. Година по-късно излиза албумът му „Imagine”, а едноименната песен се превръща в световен хит и в най-популярната му творба като солов изпълнител. През годините той твори неуморно, заедно със съпругата си и двамата често изнасят концерти. В 1975 г. Джон се отдава на дълга творческа пауза и продължава работа.



Джон Ленън умира на 8-и декември 1980 г., няколко часа, след като е застрелян от ревностен почитател на „Бийтълс“.



В памет на великия музикант ще ви споделим някои негови мисли:







„Животът е това, което се случва, докато сме заети да правим други планове“.



„Талантът е способността да вярваш в успеха“.



„Времето, което си прекарал в удоволствие, не е изгубено“.



„Зад всеки идиот има една велика жена“. /woman.bg



