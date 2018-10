Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:40 Film Plus: Тенис: Доминика Цибулкова - Ирина Сабаленка (Dongfeng Motor Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - III четвъртфинал, повторение)

08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай

08:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА 1948 - Царско село, мач от Втора професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение

08:30 BNT 3: УЕФА Лига на нациите магазинно предаване /3 епизод/

09:00 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Сърбия - Бразилия - полуфинална среща

09:20 Film Plus: Тенис: Анет Контавейт - Циан Уан (Dongfeng Motor Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - I полуфинал, повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Лацио - Аполон

10:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай

10:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Монтана, мач за Суперкупата на България, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение

10:10 Film Plus: Футбол: Жирона - Ейбар (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

12:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Дюделанж - Милан

12:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай

12:00 Film Plus: Тенис: China Open, Пекин - полуфинали (WTA Premier Mandatory - повторение)

12:05 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Брентфорд, мач от Чемпиъншип, повторение

13:00 Diema Sport: Волейбол: Монтана - ЦСКА, втори полуфинален мач от плейофите на Суперлигата, повторение

14:00 BNT 3: Футбол: Цюрих - Лудогорец - среща от турнира "Лига Европа"

14:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Лион, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шахтьор Донецк - Хофенхайм

14:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай

15:15 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение

15:45 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Григор Димитров - Франсис Тиафо/САЩ/ - среща от двубоя между отбора на Европа и отбора на света

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Естудиантес - Фуенлабрада, мач от испанската баскетболна лига, повторение

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Ювентус

16:30 Film Plus: Тенис: China Open, Пекин - финал (WTA Premier Mandatory - повторение)

17:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение

17:15 Diema Sport: Баскетбол: Филаделфия Севънтисиксърс - Бостън Селтикс, мач от НБА, повторение

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Бенфика - Байерн М

18:05 Nova Sport: Футбол: Тулуза - Ница, мач от френската Лига 1, повторение

18:30 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Ашли Барти (Dongfeng Motor Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - II полуфинал, повторение)

18:50 BNT 3: Баскетбол: Балкан - Ню Хироус Ден Бош - среща от втория квалификационен кръг на турнира "Юрокъп" пряко предаване от "Арена Ботевград"

20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

20:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Кардиф Сити, мач от английската Висша лига, повторение

20:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Рен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:10 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Анет Контавейт (Dongfeng Motor Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - финал, повторение)

20:55 BNT 3: УЕФА Лига на нациите магазинно предаване /3 епизод/

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване

21:00 Diema Sport: Футбол: Септември - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

21:30 Film Plus: Футбол: Алавес - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

22:15 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига, повторение

23:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай

23:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение

23:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, обзор на кръга

23:30 Film Plus: Тенис: Евгения Родина - Кики Бертенс (Korea Open, Сеул; WTA International - I четвъртфинал, повторение) /bukmeikar.com



