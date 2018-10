Още снимки: test Запътва ли се към криза Ford? Когато Ford Motor празнуваше 100-годишнината на индустриалния си комплекс Rouge миналата седмица, председателят ? Уилям Форд-младши описа оптимистично бъдеще пред компанията в следващите години. Компанията все още печели добре, каза той, и въпреки че губи пари в чужбина, работи по решение. Нещо повече, той изрази възхищение от възможностите на главния изпълнителен директор Джим Хакет, който, по думите му, "върши прекрасна работа".



"Не мисля, че сме дори близо до криза", каза Форд-младши.



Но не всеки споделя увереността му, пише The New York Times.



Печалбата на автомобилния производител намалява въпреки рекордните продажби на пикапи и SUV модели. През август кредитният рейтинг бе намален до едно ниво над "боклук". А цената на акциите са на най-ниското си ниво от 2009 г. насам, когато икономиката на Съединените американски щати бе в дълбока рецесия.



"Основата на Ford - пикапите - все още е здрава, но има притеснения дали Ford е готов за утре и за бъдещето", казва Карл Брауер, изпълнителен издател на доставчиците на информация за сектора Autotrader и Kelley Blue Book. "Ford не е достатъчно ефективен в убеждаването на инвеститорите в това".



В последния ход, целящ намаляване на разходите, Ford реорганизира работната ръка по света, която наброява 70 000 души, с целта към второто тримесечие на 2019 г. да има по-малко служители. Очаква се да бъдат елиминирани няколко хиляди работни места, казва говорител.



Компанията твърди, че няма конкретна цел за намаляване на персонала, а цели забързване на взимането на решения и времето за разработка на нови автомобили. Това означава, че може да се очаква Ford също да поеме по пътя на премахване на средния мениджмънт, както направиха редица други американски компании.



Откакто пое поста през май 2017 г. Джим Хакет описа целите си за намаляване на разходите, но така и посочи как смята да ги изпълни и засега има малко информация.



Освен намаляване на служителите, част от плана е и сформирането на нови партньорства.



Ford вече сключи споразумение за стратегически алианс с Volkswagen, за който се надява да ? помогне с намаляващите продажби в Европа и Южна Америка. Освен това компанията води преговори и с индийската Mahindra. Индия е още един пазар, на който Ford не може да се справи.



Форд-младши, пра-правнук на основателя Хенри Форд, посочи, че компанията "не разчита на партньори да поправят нещата вместо нас".



Анализатори казват, че партньорство с Volkswagen ще помогне и на двете компании. Ford успява да печели от ванове за доставка и други подобни автомобили - област, в която германският бранд трупа неуспехи. Сътрудничеството може да включва решение VW да произвежда модели като Ford Ranger, както и двете компании да си поделят разходите за разработка на електромобили.



Преди век Ford създаде революция в производството на автомобили с комплекса Rouge, а вертикалната интеграция помогна на компанията да намали разходите. Днес тя трябва да направи същото.



Планът за реструктуриране на Хакет включва разходи от около $11 милиарда през следващите три до пет години. Същевременно печалбата намаля почти двойно до $1,1 милиарда през второто тримесечие.



Наскоро Хакет посочи, че Ford ще трябва да похарчи с $1 милиард повече през 2018 и 2019 г. заради митата върху вноса на стомана и алуминий, въведени от администрацията на президента Доналд Тръмп.



Моделите на компанията също ще претърпят промяна, като седаните ще изчезнат от американския пазар, заменени от SUV, които носят повече печалба./money.bg

