Китай налива $175 милиарда в икономиката Китай даде сигнал, че се притеснява за икономиката си. Заради слабия растеж, проблемите с дълга и търговската война на президента на САЩ Доналд Тръмп, китайското правителство предприе редица стъпки в последните месеци, за да подкрепи икономиката си - започна кампания срещу задлъжнялостта на компаниите, рестартира огромни инфраструктурни проекти, които са традиционен икономически двигател - и, типично за Комунистическата партия, забрани лошите икономически новини, пише The New York Times.



В неделя Пекин направи още една стъпка. Централната банка издърпа финансов лост, който в крайна сметка ще налее $175 милиарда в икономиката. Правителството цели да помогне на малкия и среден бизнес, който все по-трудно достига до заеми.



Ходът дава сигнал, че икономиката на Китай "не се справя добре", смята Чен Шухонг, основател на информационната инвестиционна платформа Gelonghui.



Засега търговската война имаше минимален ефект върху икономиката на Китай на стойност $12 трилиона. Търговията не е толкова важна за Поднебесната империя, както някога, отчасти заради зараждането на средна класа. Но колкото по-дълго митата стоят, толкова по-силен ще е ударът. През септември новите поръчки за износ намаляха до най-ниските си нива от 2016 г.



Но Китай има по-големите проблеми от търговската война.



Потребителите харчат по-малко, а продажбите на дребно се увеличават с най-бавния темп от десетилетие. Ръстът на заплатите се забавя, както и инфраструктурните инвестиции - ключова част от китайската икономика. Темпът, с който компаниите обявяват дифолт по облигациите расте.



Пекин трябва да се справи и с фондов пазар, който изтри около 15% от стойността си тази година и валута, която загуби 10% срещу долара.



В последните месеци правителството полага усилия срещу забавянето, обещавайки милиарди долари в инфраструктурни проекти, и като подкрепи юана.



Ако преди не бе ясно, че Пекин е притеснен, то ходът на правителството от 28 септември да цензурира лошите икономически новини го показа. Сред забранени теми са всички икономически данни, които показват забавяне на икономиката, дълг и рискове пред местните правителства и знаци за намаляваща потребителска увереност.



В неделя Централната банка съобщи, че ще намали средствата, които някои банки трябва да държат в резерв с един процентен пункт. Ходът ще освободи пари, които институциите да раздадат като кредити. Това е четвъртият път тази година, в който Пекин предприема този ход. /money.bg



