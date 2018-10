Още снимки: test Нарът - антиоксидантът на сезона Нарът е вкусен и ароматен плод, чийто сезон е много кратък. Най-добрият момент на потребление е от септември до ноември, но тогава е идеалното време да се насладим на и на други здравословни плодове.



Нарът е мощен антиоксидант



Нарът е много ценен плод, заради голямото количество антиоксидантни фитохимикали, които съдържа. Наровете са богати на активни молекули (полиненаситени мастни киселини, флавоноиди и фитостероиди), както и на витамини С и Е и голямо количество минерали (калций, магнезий, желязо, калий, мед, силиций и цинк). Тази чудесна комбинация го прави мощен антиоксидант срещу негативните ефекти на свободните радикали.



Всъщност, според изследване, проведено в САЩ и публикувано в The Journal of Nutritional Biochemistry, танините от нар имат противоракови свойства и индуцират смъртта на туморни клетки, особено ако имаме рак на гърдата или на простатата.



Полифенолите, които съдържа, спомагат за намаляване на риска от диабет и други метаболитни заболявания, благодарение на противовъзпалителното действие. Отличен и за борба със стареенето и дегенеративните заболявания.



Още много други свойства



Ползите на този плод не свършват с неговата антиоксидантна сила. Нарът също е много добър за храносмилането и спомага за успокояване и облекчаване на възможните стомашно-чревни проблеми, благодарение на леко диуретичните и слабителните свойства. Според едно проучване, проведено в Калифорнийския университет, нарът помага и за почистване на черния дроб, бъбреците и кръвта, ако плодът се консумира редовно в продължение на минимум три месеца.



Нарът съдейства и за намаляване на телесните мазнини или да предотврати прекомерното им натрупване. Помага и за укрепване на имунната система и подобряване на кръвоносната, пишат от Hola. /lifestyle.bg







Нарът е вкусен и ароматен плод, чийто сезон е много кратък. Най-добрият момент на потребление е от септември до ноември, но тогава е идеалното време да се насладим на и на други здравословни плодове.Нарът е мощен антиоксидантНарът е много ценен плод, заради голямото количество антиоксидантни фитохимикали, които съдържа. Наровете са богати на активни молекули (полиненаситени мастни киселини, флавоноиди и фитостероиди), както и на витамини С и Е и голямо количество минерали (калций, магнезий, желязо, калий, мед, силиций и цинк). Тази чудесна комбинация го прави мощен антиоксидант срещу негативните ефекти на свободните радикали.Всъщност, според изследване, проведено в САЩ и публикувано в The Journal of Nutritional Biochemistry, танините от нар имат противоракови свойства и индуцират смъртта на туморни клетки, особено ако имаме рак на гърдата или на простатата.Полифенолите, които съдържа, спомагат за намаляване на риска от диабет и други метаболитни заболявания, благодарение на противовъзпалителното действие. Отличен и за борба със стареенето и дегенеративните заболявания.Още много други свойстваПолзите на този плод не свършват с неговата антиоксидантна сила. Нарът също е много добър за храносмилането и спомага за успокояване и облекчаване на възможните стомашно-чревни проблеми, благодарение на леко диуретичните и слабителните свойства. Според едно проучване, проведено в Калифорнийския университет, нарът помага и за почистване на черния дроб, бъбреците и кръвта, ако плодът се консумира редовно в продължение на минимум три месеца.Нарът съдейства и за намаляване на телесните мазнини или да предотврати прекомерното им натрупване. Помага и за укрепване на имунната система и подобряване на кръвоносната, пишат от Hola. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели