Още снимки: test Европейците искат електрически коли Почти ежедневно виждаме новини покрай навлизането на електроавтомобилите, но този тип коли все още представляват едва 2% от всички продадени автомобили в световен план. А това е доста малко...



Още по-малък е процентът на електрическите коли, които реално виждаме по улиците. Обаче!



В следващите няколко години се очаква да видим голям скок в това направление, сочи анализ на Ipsos Mori, агенция за маркетингови проучвания.



Според експертите, 40% от европейците възнамеряват да закупят хибрид или електроавтомобил следващия път, когато сменят колата си.



Това е наистина много смело твърдение, но пък някак съвпада с всички прототипи и новообявени електрически модели, които виждаме напоследък и които предстои да се появят в рамките на следващите две години.



За момента основната пречка за закупуването на подобен автомобил е цената, но сме сигурни, че в близко бъдеще нещата ще се балансират и електрическите варианти ще са също толкова достъпни, колкото и колите с горивен двигател. /lifestyle.bg



Почти ежедневно виждаме новини покрай навлизането на електроавтомобилите, но този тип коли все още представляват едва 2% от всички продадени автомобили в световен план. А това е доста малко...Още по-малък е процентът на електрическите коли, които реално виждаме по улиците. Обаче!В следващите няколко години се очаква да видим голям скок в това направление, сочи анализ на Ipsos Mori, агенция за маркетингови проучвания.Според експертите, 40% от европейците възнамеряват да закупят хибрид или електроавтомобил следващия път, когато сменят колата си.Това е наистина много смело твърдение, но пък някак съвпада с всички прототипи и новообявени електрически модели, които виждаме напоследък и които предстои да се появят в рамките на следващите две години.За момента основната пречка за закупуването на подобен автомобил е цената, но сме сигурни, че в близко бъдеще нещата ще се балансират и електрическите варианти ще са също толкова достъпни, колкото и колите с горивен двигател. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели



