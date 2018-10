Още снимки: test Властите в провинция Шанси задържаха 137 души за престъпления срещу околната среда По време на продължилата 100 дни кампания за борба със замърсяването на околната среда, властите в северната провинция Шанси са задържали 137 души и са глобили редица компании с над 125 милиона юана (около 18,2 милиона долара), преадва bulgarian.cri.cn.



Кампанията стартира след медийни разкрития за това как държавната група „Сануей" (Shanxi Sanwei Group Co. Ltd.) е изхвърляла незаконно твърди отпадъци върху обработваеми земи и отпадъчни води в река Фънхъ – един от големите водоизточници в провинцията. По време на нея са били проверени близо 25 000 индустриални предприятия, включително 3000, които са сред сериозните замърсители.



Общо 286 предприятия са били затворени, заради сериозни нарушения на екологичното законодателство.



Справянето със замърсяването на околната среда е една от т.нар. „три тежки битки", които правителството обяви, че трябва да спечели на всяка цена през следващите три години. В средата на септември Министерството на околната среда направи публично достояние имената на 158 компании, които са изхвърляли отпадъци на нива надвишаващи многократно допустимите.



